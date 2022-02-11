.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером активно падает к доллару и евро в условиях закрытия позиций перед выходными днями
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1%
В январе инфляция ускорилась до 0,99% после 0,82% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 8,7%. Оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 1,1% и 8,9%, соответственно
 
Росфинмониторингу расширят доступ к персональным данным россиян
Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), пишут "Известия". ЕГР ЗАГС был запущен в...
 
Авиаотрасль просит скорректировать демпфер на керосин
Ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением оптимизировать демпфирующий механизм для авиакеросина, говорится в письме на имя главы ведомства Виталия Савельева от 2 февраля. Как подчеркивается в письме АЭВТ, с июля...
 
ЕС внес Россию в серый налоговый список юрисдикций
ЕС планирует включить Россию в серый список стран для целей налогообложения. Европейский совет уже включил РФ во вторую группу перечня так называемых не сотрудничающих стран (non-cooperative jurisdictions), пишут "Ведомости", ссылающиеся на близкий...
 
11 февраля 2022 года 19:51

Рубль вечером активно падает к доллару и евро в условиях закрытия позиций перед выходными днями

Москва. 11 февраля. Доллар существенно ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже уверенно растет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль падает к бивалютной корзине в условиях закрытия позиций в конце волатильной недели перед выходными днями.

Курс доллара США составил 76,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,055 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,72 руб./EUR1, подорожав на 74,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 91,66 копейки - до 80,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на вечерних торгах в условиях фиксации прибыли после предыдущего роста перед выходными днями и после того, как Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%. Кроме того, на настроения инвесторов продолжают влиять геополитические риски вокруг России и опасения возможного ухудшения ситуации за субботу и воскресенье.

Решение ЦБ РФ не стало неожиданным для рынка, так как именно его ожидали большинство аналитиков. Ряд экспертов не исключали как более осторожных (на 50-75 б.п.), так и более решительных шагов (125-150 б.п.), но базовым был именно прогноз в 100 б.п.

Шаг в 100 б.п. регулятор делает во второй раз подряд и в третий - за текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в марте 2021 года.

На предыдущем заседании, в декабре, ЦБ, ускорив на фоне растущего инфляционного давления темп повышения ставки с 75 до 100 б.п., одновременно несколько смягчил сигнал о будущей направленности ДКП: впервые с июля возможность дальнейшего повышения ключевой ставки упоминалась в единственном числе. Новый сигнал ЦБ полностью повторяет декабрьский: "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Одновременно Банк России повысил прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет рост цен на 5-6% вместо ранее ожидавшихся 4-4,5%, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 7,3-8,3% до 9,0-11,0%, на 2023 год - с 5,5-6,5% до 7,5-9,0%, на 2024 год сохранил прогноз на уровне 5,0-6,0%, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ.

С учетом того, что с 1 января по 13 февраля 2022 года средняя ключевая ставка равна 8,5%, с 14 февраля до конца 2022 года она прогнозируется в диапазоне 9,1-11,3%, отметил регулятор.

Банк России пока не принял решение о возобновлении приостановленных покупок валюты в рамках бюджетного правила, отложенные операции могут начаться позже возобновления регулярных, также сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, решение о возобновлении операций с валютой будет зависеть от оценки регулятором в целом волатильности рынка, которая определяется не только динамикой курса, но и глубиной ликвидности рынка.

Набиуллина заявила, что перспективы возобновления операций с валютой и планы по реализации отложенных операций были заложены в обновленный макроэкономический прогноз, опубликованный в пятницу.

"Мы в прогноз заложили, что отложенные покупки будут реализовываться до конца 2023 года, но хочу подчеркнуть, это пока модельная предпосылка, не решение. Решение может от этого отличаться, но вот в модели мы сейчас заложили такую динамику", - пояснила председатель ЦБ.

Финансовые рынки, которые закладывают в цены более быстрые, чем ожидалось ранее, темпы повышения процентных ставок в Европе, должны умерить свой пыл, между тем, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она сказала в интервью германской Redaktionsnetzwerk Deutschland, что более агрессивные темпы повышения ставок "не решат ни одну из текущих проблем".

"Напротив, если сейчас мы будем торопиться, процесс восстановления экономик региона может оказаться значительно хуже, а рабочие места окажутся под угрозой. Это никому не поможет", - сказала глава ЕЦБ.

Ожидания более быстрых темпов ужесточения монетарной политики в еврозоне начали расти после заседания ЕЦБ, прошедшего на прошлой неделе. Лагард по итогам заседания не исключила возможность повышения ставки в 2022 году, что ряд экономистов и рыночных экспертов сочли за "ястребиную" риторику.

В ходе выступления перед членами Европарламента на этой неделе Лагард пообещала придерживаться "поэтапного" подхода в процессе корректировки процентных ставок.

"Мы должны держать в уме тот факт, что эффект от каждого принимаемого нами решения обычно полностью проявляется спустя период, который занимает от девяти до 18 месяцев", - сказала Лагард в интервью германскому изданию.

"На текущий момент мы следим за данными о росте инфляции, которые включаем в свои прогнозы. Инфляция может быть выше, чем мы прогнозировали в декабре. Мы проанализируем это в марте и тогда посмотрим, что произойдет дальше", - отметила она.

Военно-политическая ситуация на Европейском континенте значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России Шойгу на встрече со своим британским коллегой Уоллесом. На встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии министерств обороны двух стран, сообщило военное ведомство РФ.

По словам Шойгу, ответ России США и НАТО по обеспечению безопасности в Европе последует в ближайшее время. Он также предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу снижается более чем на 80 копеек, несмотря на ястребиные итоги заседания Банка России. "Подъем ставки на 100 б.п. и неожиданно сильный пересмотр прогнозов по среднему значению ключевой ставки в 2022 году с 7,3-8,3% до 9-11% оказали негативное давление на всю кривую ОФЗ, которая поднялась вверх в доходностях на 20-50 б.п. В центре внимания для рубля сегодня, однако, геополитика. Президент США, призвал американских гражданам покинуть Украину, а заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании. До тех пор, пока ситуация в этой части не успокоится рубль будет оставаться под давлением", - отмечает Наумова.

"Возвращение геополитических страхов оказывает давление на отечественную валюту. Переговоры в "нормандском" формате, которые шли накануне почти 9 часов между Россией, Германией, Францией и Украиной, не принесли ощутимых результатов, что заставило инвесторов насторожиться. ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых, как и ожидалось, и дал довольно жесткие указания на свои будущие шаги", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,73% - до $92,99 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,86% - до $91,55 за баррель.

ОПЕК+ в январе исполнила сделку по ограничению добычи на 127%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 29%, а государства, не входящие в организацию, - на 23%, подсчитали эксперты МЭА.

Таким образом, на рынок в ноябре не поступило 900 тыс. баррелей в сутки (б/с) нефти по сравнению с планом.

Кроме того, МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки, до 97,4 млн б/с. Теперь эксперты ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, как ожидалось в январе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,26 копейки, до 74,9867 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,24 копейки, до 85,3574 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 43 копейки по отношению к пятнице и составил 75,1033 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 60,82 копейки и составил 75,2953 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 36,506 млн, из которых $925,168 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 111,338 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,22 копейки, до 85,3765 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, вырос на 44,93 копейки, подорожав до 85,7877 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR570,136 млн, из которых EUR165,513 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,623 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу в ожидании оглашения решения Банка России по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 23 базисных пункта (б.п.) - до 8,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 31 б.п. - до 9,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 19 б.п. - до 9,57% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п. - до 10,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 3 б.п. - до 10,43% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 февраля 2022 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе вырос благодаря сокращению геополитической напряженности
Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос благодаря некоторому сокращению геополитической напряженности вокруг России и Украины и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок. Однако уверенный рост индексов сменился в конце недели распродажами на фоне роста ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых и ухудшения внешней конъюнктуры после выхода в США статистики об ускорении инфляции, подогревшей ожидания скорого ужесточения монетарной политики. В итоге рост индексов Мосбиржи и РТС выше 3650 и 1545 пунктов сменился откатом в пятницу ниже 3550 и в район 1470 пунктов соответственно.    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 19:17
Рынок акций РФ упал в пятницу на внешнем пессимизме и росте ставки ЦБ РФ, но неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ упал в пятницу под давлением общемировых распродаж на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезервом США из-за нарастающей инфляции, а также на фоне ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, откат сдерживался подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $93 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3550 пунктов, но неделю закрыл в "плюсе".    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 19:00
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Роснефти с целью 710 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с целевой ценой на уровне 710 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 25% от текущих уровней, сообщается в обзоре. "11 февраля "Роснефть" представила финансовую отчетность по МСФО за IV кв....    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 18:56
Цены евробондов РФ снизились за неделю вслед за UST на ожиданиях ужесточения ДКП Федрезервом
Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились под давлением негативной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях более агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезервом США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2027 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились в дальнем сегменте рынка и сузились для "короткой" дюрации.    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 18:42
Ставка ЦБ РФ может быть повышена до 10-11% в I полугодии 2022г - Sber CIB
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 10-11% уже в I полугодии 2022г, полагают аналитики Sber CIB. "Банк России повысил ставку на 100 б. п. до 9,5%. Основная причина - рост инфляции. Она на 4 февраля в годовом выражении составляла 8,8%. Регулятор также поднял прогноз по инфляции на конец...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 18:26
Дивдоходность по "префам" Башнефти за 2021г может составить 11,2% - "Финам"
Дивидендная доходность по привилегированным акциям "Башнефти" за 2021г может составить 11,2%, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Башнефть" представила отчёт за IV квартал 2021г, отмечается в комментарии. Выручка нефтяника выросла на 120,2% г/г, до 256,7 млрд руб., EBITDA- в 5,9 раза, до...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 18:06
Агрессивный тон ЦБР и прогноз по ставке создают риск для покупки длинных ОФЗ в данное время - "Ингосстрах-Инвестиции"
Агрессивный тон ЦБР и прогноз по ключевой ставке на 2022г создают риск для покупки длинных ОФЗ в данное время, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции" . "Центробанк допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях даже в базовом варианте развития событий. Это означает...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 17:48
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Норникеля
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг "Норильского никеля", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Норникель" представил нейтральные финансовые результаты за II полугодие 2021г, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Прошедший год оказался непростым для компании:...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 17:27
Повышение ставки ЦБ РФ на 100 б.п. вернет интерес к ОФЗ и депозитам - "Фридом Финанс"
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. вернет интерес инвесторов к ОФЗ и депозитам, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "ЦБ не только повысил ключевую ставку, но и значительно поднял оценку (диапазон) ставки на 2022г, -...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 17:00
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной ценой $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Котировки акций Walt Disney подорожали на 3,3% на фоне публикации финансовых результатов за...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 16:42
ИСПРАВЛЕНО: Рубль, скорее всего, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 75-76 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 - УБРиР
бль, скорее всего, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 75-76 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 при отсутствии громких политических заявлений, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 16:20
Увеличение программы buyback позволит PepsiCo удержать цену акций от серьезных просадок - "Фридом Финанс"
Увеличение программы обратного выкупа позволит PepsiCo Inc. удержать котировки акций от серьезных просадок, считают аналитики "Фридом Финанс". "Выручка PepsiCo за четвертый квартал 2021 года превысила консенсус на $1 млрд. Эмитент рассчитывает в текущем году вернуть акционерам около $7,7 млрд. Из...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 16:00
Акции Datadog могут подорожать до $209 на горизонте полугода - BCS Express
Акции Datadog Inc. могут подорожать до $209 за штуку на горизонте полугода, полагает аналитик BCS Express Евгений Калянов. Рынок акций США в четверг ответил падением на данные по инфляции, но Datadog удалось набрать 19% в моменте на СПБ Бирже, и в пятницу акции растут. Эксперт инвесткомпании...    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 16:00
Рубль днем поднимается к бивалютной корзине на растущей нефти и ужесточении ДКП ЦБ РФ
Москва. 11 февраля. Доллар слегка подрастает, евро снижается более значительными темпами на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего укрепления в паре с евро, а также с учетом возобновившей рост нефти и очередного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Банка России.    читать дальше
.
11 февраля 2022 года 15:43
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Goodyear c целью $25
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Goodyear Tire & Rubber Co. с прогнозной ценой $26 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: -...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.