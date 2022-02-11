Рубль вечером активно падает к доллару и евро в условиях закрытия позиций перед выходными днями

Москва. 11 февраля. Доллар существенно ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже уверенно растет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль падает к бивалютной корзине в условиях закрытия позиций в конце волатильной недели перед выходными днями.

Курс доллара США составил 76,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,055 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,72 руб./EUR1, подорожав на 74,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 91,66 копейки - до 80,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на вечерних торгах в условиях фиксации прибыли после предыдущего роста перед выходными днями и после того, как Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%. Кроме того, на настроения инвесторов продолжают влиять геополитические риски вокруг России и опасения возможного ухудшения ситуации за субботу и воскресенье.

Решение ЦБ РФ не стало неожиданным для рынка, так как именно его ожидали большинство аналитиков. Ряд экспертов не исключали как более осторожных (на 50-75 б.п.), так и более решительных шагов (125-150 б.п.), но базовым был именно прогноз в 100 б.п.

Шаг в 100 б.п. регулятор делает во второй раз подряд и в третий - за текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в марте 2021 года.

На предыдущем заседании, в декабре, ЦБ, ускорив на фоне растущего инфляционного давления темп повышения ставки с 75 до 100 б.п., одновременно несколько смягчил сигнал о будущей направленности ДКП: впервые с июля возможность дальнейшего повышения ключевой ставки упоминалась в единственном числе. Новый сигнал ЦБ полностью повторяет декабрьский: "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Одновременно Банк России повысил прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет рост цен на 5-6% вместо ранее ожидавшихся 4-4,5%, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 7,3-8,3% до 9,0-11,0%, на 2023 год - с 5,5-6,5% до 7,5-9,0%, на 2024 год сохранил прогноз на уровне 5,0-6,0%, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ.

С учетом того, что с 1 января по 13 февраля 2022 года средняя ключевая ставка равна 8,5%, с 14 февраля до конца 2022 года она прогнозируется в диапазоне 9,1-11,3%, отметил регулятор.

Банк России пока не принял решение о возобновлении приостановленных покупок валюты в рамках бюджетного правила, отложенные операции могут начаться позже возобновления регулярных, также сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, решение о возобновлении операций с валютой будет зависеть от оценки регулятором в целом волатильности рынка, которая определяется не только динамикой курса, но и глубиной ликвидности рынка.

Набиуллина заявила, что перспективы возобновления операций с валютой и планы по реализации отложенных операций были заложены в обновленный макроэкономический прогноз, опубликованный в пятницу.

"Мы в прогноз заложили, что отложенные покупки будут реализовываться до конца 2023 года, но хочу подчеркнуть, это пока модельная предпосылка, не решение. Решение может от этого отличаться, но вот в модели мы сейчас заложили такую динамику", - пояснила председатель ЦБ.

Финансовые рынки, которые закладывают в цены более быстрые, чем ожидалось ранее, темпы повышения процентных ставок в Европе, должны умерить свой пыл, между тем, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она сказала в интервью германской Redaktionsnetzwerk Deutschland, что более агрессивные темпы повышения ставок "не решат ни одну из текущих проблем".

"Напротив, если сейчас мы будем торопиться, процесс восстановления экономик региона может оказаться значительно хуже, а рабочие места окажутся под угрозой. Это никому не поможет", - сказала глава ЕЦБ.

Ожидания более быстрых темпов ужесточения монетарной политики в еврозоне начали расти после заседания ЕЦБ, прошедшего на прошлой неделе. Лагард по итогам заседания не исключила возможность повышения ставки в 2022 году, что ряд экономистов и рыночных экспертов сочли за "ястребиную" риторику.

В ходе выступления перед членами Европарламента на этой неделе Лагард пообещала придерживаться "поэтапного" подхода в процессе корректировки процентных ставок.

"Мы должны держать в уме тот факт, что эффект от каждого принимаемого нами решения обычно полностью проявляется спустя период, который занимает от девяти до 18 месяцев", - сказала Лагард в интервью германскому изданию.

"На текущий момент мы следим за данными о росте инфляции, которые включаем в свои прогнозы. Инфляция может быть выше, чем мы прогнозировали в декабре. Мы проанализируем это в марте и тогда посмотрим, что произойдет дальше", - отметила она.

Военно-политическая ситуация на Европейском континенте значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России Шойгу на встрече со своим британским коллегой Уоллесом. На встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии министерств обороны двух стран, сообщило военное ведомство РФ.

По словам Шойгу, ответ России США и НАТО по обеспечению безопасности в Европе последует в ближайшее время. Он также предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу снижается более чем на 80 копеек, несмотря на ястребиные итоги заседания Банка России. "Подъем ставки на 100 б.п. и неожиданно сильный пересмотр прогнозов по среднему значению ключевой ставки в 2022 году с 7,3-8,3% до 9-11% оказали негативное давление на всю кривую ОФЗ, которая поднялась вверх в доходностях на 20-50 б.п. В центре внимания для рубля сегодня, однако, геополитика. Президент США, призвал американских гражданам покинуть Украину, а заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании. До тех пор, пока ситуация в этой части не успокоится рубль будет оставаться под давлением", - отмечает Наумова.

"Возвращение геополитических страхов оказывает давление на отечественную валюту. Переговоры в "нормандском" формате, которые шли накануне почти 9 часов между Россией, Германией, Францией и Украиной, не принесли ощутимых результатов, что заставило инвесторов насторожиться. ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых, как и ожидалось, и дал довольно жесткие указания на свои будущие шаги", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,73% - до $92,99 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,86% - до $91,55 за баррель.

ОПЕК+ в январе исполнила сделку по ограничению добычи на 127%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 29%, а государства, не входящие в организацию, - на 23%, подсчитали эксперты МЭА.

Таким образом, на рынок в ноябре не поступило 900 тыс. баррелей в сутки (б/с) нефти по сравнению с планом.

Кроме того, МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки, до 97,4 млн б/с. Теперь эксперты ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, как ожидалось в январе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,26 копейки, до 74,9867 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,24 копейки, до 85,3574 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 43 копейки по отношению к пятнице и составил 75,1033 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 60,82 копейки и составил 75,2953 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 36,506 млн, из которых $925,168 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 111,338 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,22 копейки, до 85,3765 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, вырос на 44,93 копейки, подорожав до 85,7877 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR570,136 млн, из которых EUR165,513 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,623 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу в ожидании оглашения решения Банка России по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 23 базисных пункта (б.п.) - до 8,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 31 б.п. - до 9,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 19 б.п. - до 9,57% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п. - до 10,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 3 б.п. - до 10,43% годовых.