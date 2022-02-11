Рынок акций РФ упал в пятницу на внешнем пессимизме и росте ставки ЦБ РФ, но неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ упал в пятницу под давлением общемировых распродаж на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезервом США из-за нарастающей инфляции, а также на фоне ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, откат сдерживался подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $93 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3550 пунктов, но неделю закрыл в "плюсе".

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3546,62 пункта (-3%, минимум дня - 3514,12 пункта), индекс РТС - 1470,1 пункта (-5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 9,7%.

Доллар вырос до 76,0 рубля (+0,99 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,2-2,4%, доллар подрос на 0,17 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 9,5% годовых. Также ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4-4,5% до 5,0-6,0%, а сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП остался неизменным - регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 года с 7,3-8,3% до 9-11%, регулятор ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в середине 2023 года. ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,0-3,0%, понизил в 2023 году с 2,0-3,0% до 1,5%-2,5%.

Требуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), чем мы предполагали раньше, при этом возвращения годовой инфляции к целевым 4% ЦБ РФ ожидает теперь только в середине 2023 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Пространство для дополнительного повышения ключевой ставки больше, чем во время декабрьского заседания совета директоров, заявила она на пресс-конференции в пятницу. Также глава ЦБ отметила, что ускорение годовой инфляции в РФ свидетельствует о рисках перегрева экономики, текущие темпы не являются сбалансированными и устойчивыми, главным вызовом для будущего роста является нехватка рабочей силы.

Подешевели в пятницу расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-9,7%), OZON (MOEX: OZON) (-5,4%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,4% и -3,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в IV квартале 2021 года снизилась в 1,7 раза год к году и по сравнению с предыдущим кварталом, до 187 млрд руб., следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 201 млрд руб. В то же время чистая прибыль "Роснефти" за весь 2021 год достигла рекордного значения в истории компании - 883 млрд руб., увеличившись более чем в 6 раз к уровню 2020 года.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, пересмотр прогнозов уровня процентных ставок в 2022 году активизировался после данных по инфляции в США и жесткого сигнала Банка России по итогам пятничного заседания. Это оказывает давление на динамику фондовых индексов, перевешивая эффект от сильных финансовых результатов корпораций. Индекс МосБиржи нацелился на возврат к отметке 3500 пунктов.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в пятницу растерял большую часть недельного роста, в лидерах снижения за день оказались "голубые фишки". Это может указывать на очередную волну охлаждения сантимента к рублевым активам со стороны нерезидентов. Негативные итоги переговоров глав МИД России и Великобритании, сигналы нагнетания обстановки на востоке Украины, антироссийский тон публикаций в западных СМИ вновь увеличили геополитический дисконт в рублевых активах. Фактор приближения выходных в данных условиях усилил активность продавцов.

Пессимизм у глобальных инвесторов вызывает сохраняющееся давление инфляции в мире и, соответственно, рост вероятности более активного повышения ставок мировыми ЦБ. В США инфляция в январе разогналась до 7,5%, Еврокомиссия в своем обновленном макропрогнозе на текущий год резко подняла оценку инфляции в ЕС с 2,5% до 3,9%, обозначив в числе главных причин сохранение высоких цен на энергоносители.

Ценовые уровни в нефти продолжают быть одной из важных точек опоры для рублевых активов. Рынок нефти остается дефицитным, в то время как позиция ОПЕК+ в отношении темпов наращивания добычи - консервативной. Риски для нефтяных котировок просматриваются в двух моментах - перспективе возвращения на мировой рынок поставок иранской нефти (в случае позитивного исхода переговоров по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном), а также высоких проинфляционных рисках, которые несет в себе удорожание сырья.

Решение ЦБ РФ о повышении ставки, в теории негативно для рынка акций, так как стоимость кредитования и обслуживание долга становятся для компаний дороже. В реальности данный фактор не относится к решающим для динамики российских акций - во главе угла по-прежнему стоят геополитические сигналы, общерыночный сантимент и сырьевые цены.

Если на предстоящей неделе геополитическая ситуации снова начнет демонстрировать признаки улучшения, цены на сырье продолжат курсировать на текущих уровнях, а общий риск-аппетит на рынках вернется в зону "risk on", то вероятно движение индекса МосБиржи вверх и попытка закрепления в верхней части диапазона 3600-3700 пунктов. Менее позитивным, но при этом столь же вероятным сценарием, видится движение в пределах 3480-3600 пунктов с сохранением повышенной волатильности, считает Бахтин.

Портфельный управляющий "РСХБ управление активами" Александр Власенко также отмечает, что локальное ослабление на неделе геополитической напряженности дала повод "быкам" сыграть на повышение. Однако в пятницу после провала переговоров в нормандском формате котировки акций упали. Геополитический фактор не уходит с радаров инвесторов, и любое усиление напряженности может привести к очередной волне распродаж.

В пятницу ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 100 б.п., к чему рынок был готов. Хотя были еще предположения о повышении ставки на 150 б.п., что могло быть негативным сюрпризом для держателей облигаций. При этом Банк России допускает возможность роста ставки на дальнейших заседаниях, что будет сдерживающим фактором для рынка.

Американский рынок продолжает реагировать на рекордный рост инфляции в январе, что будет провоцировать ФРС США на более агрессивные действия по ужесточению ДКП. Котировки фьючерсов на ставку ФРС закладывают 6-7 ее повышений в течение ближайшего года, что на предстоящей неделе, вероятно, будет негативно влиять и на российский рынок, считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу ощутимо просел, не найдя поддержки во внешнем фоне и геополитических новостях.

После неспособности индексов Мосбиржи и РТС закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 3700 и 1560 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) рынок акций РФ на следующей неделе столкнется с рисками развития нисходящего движения с ближайшими целями 3450 и 1430 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Причинами продаж могут выступить очередной виток усиления геополитической напряженности, а также общемировой уход от риска в преддверии повышения процентных ставок ФРС. Негативный сигнал, впрочем, отменится при закреплении индикаторов выше указанных сопротивлений.

На мировых площадках на следующей неделе выйдут данные по инфляции в Китае, Великобритании и США, промышленному производству еврозоны и США, розничным продажам США и Великобритании, ВВП еврозоны за IV квартал, индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии. Напряженность среди покупателей в преддверии заседания ФРС в марте сохраняется, а ожидания повышения процентных ставок в крупнейшей экономике мира будут как минимум ограничивать рост, полагает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня основания государства, австралийский ASX Australia просел на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,1-1,1%), но наметился отскок в США (индексы растут на 0,04-0,4%).

На нефтяном рынке на европейской сессии в пятницу цены отскочили вверх. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $92,97 за баррель (+1,7% и -0,2% в четверг), мартовская цена WTI - $91,51 за баррель (+1,8% и +0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

Спрос на нефть в 2021 году вырос на 5,6 млн баррелей в сутки, а в 2022 году увеличится на 3,2 млн б/с, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Перспективы снятия нефтяных санкций с Ирана усилились, поскольку переговоры о возобновлении СВПД, похоже, приближаются к соглашению, сообщается в отчете МЭА. Страна к 2023 году может производить дополнительно 1,3 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-8,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-5,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,6%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4%), En+ (MOEX: ENPG) (-3,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,8%).

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,4%) в 2021 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по сравнению с показателем 2020 года - до 15,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка снизилась на 13,1% и составила 67,9 млрд рублей.

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+8,2% и +9,2% "префы"), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,3%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 152,91 млрд рублей (из них 44,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 24,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,89 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").