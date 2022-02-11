Цены евробондов РФ снизились за неделю вслед за UST на ожиданиях ужесточения ДКП Федрезервом

Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились под давлением негативной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях более агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезервом США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2027 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились в дальнем сегменте рынка и сузились для "короткой" дюрации.

Начало недели было относительно спокойным для сектора отечественных евробондов, динамика цен была смешанной. Небольшое давление продавцов отмечалось в "длинных" выпусках евробондов РФ, в то время как изменения котировок "коротких" и среднесрочных бумаг в целом были незначительными за счет присутствия некоторого спроса. Каких-то важных для рынка сообщений 7 февраля не было.

Вторник на рынке российских еврооблигаций с точки зрения ценовой динамики также был довольно спокойным. С одной стороны, позитивное влияние на инвесторов оказала снизившаяся геополитическая напряженность вокруг России после состоявшихся днем ранее переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, что вызвало также рост рубля и российских акций. На этом фоне стоимость пятилетних CDS на российский госдолг закрепилась ниже 200 пунктов. Но с другой стороны, этот страновой позитив наталкивался на в целом негативную динамику базовых активов, сформировавшуюся после публикации в конце предыдущей недели сильных данных по рынку труда США за январь. Таким образом, растущие процентные ставки US Treasuries сдерживали активность покупателей в секторе отечественных евробондов.

Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли в середине недели благодаря как ослаблению геополитической напряженности вокруг России, так и локальному снижению базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг снизилась за день на 10 базисных пунктов - до 180 пунктов. Участники рынка продолжили отыгрывать позитивные итоги встречи президентов России и Франции и сформировавшиеся ожидания постепенной деэскалации ситуации вокруг Украины.

Рост котировок российских еврооблигаций в четверг вечером сменился снижением вслед за отрицательной динамикой US Treasuries, сформировавшейся после публикации в США данных о росте инфляции в январе выше прогнозов аналитиков. Отечественные евробонды первоначально слабо отреагировали на негатив со стороны базовых активов благодаря поддержке фактора снизившихся геополитических рисков. Однако в последний день недели инвесторы в российские еврооблигации, хоть с небольшой задержкой, но все же в полной мере отыграли выросшие 10 февраля базовые процентные ставки.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе взлетели на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7% в декабре. При этом она превысила средний прогноз аналитиков, составлявший 7,3%. Индекс CPI в январе вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) за первый месяц 2022 года увеличились на 0,6% к декабрю. В годовом выражении скачок составил 6% - максимум с августа 1982 года. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,5% и 5,9%.

Федеральной резервной системе, вероятно, придется действовать быстро, чтобы ситуация с инфляцией не ухудшилась, отмечает MarketWatch. Более высокие процентные ставки помогли бы сдержать потребительский спрос и дали бы Уолл-стрит сигнал о том, что центральный банк настроен серьезно. Однако мало кто из экономистов считает, что Федрезерв сможет опустить инфляцию ниже уровня в 3% до конца текущего года. Рост цен распространился по всей экономике, и предприятия по-прежнему страдают от повсеместной нехватки рабочей силы и сырья, не говоря уже о задержках в поставках и более высоких транспортных расходах, полагают эксперты.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в четверг превысила отметку 2% годовых впервые с августа 2019 года на данных об усилении инфляции в стране (по сравнению с 1,947% днем ранее). Доходность двухлетних US Treasuries выросла до 1,493% годовых против 1,358% на закрытие предыдущей сессии. Процентная ставка 30-летних казначейских облигаций увеличилась до 2,3% с 2,298% годовых. После выхода январских данных о росте потребительских цен инвесторы стали оценивать более чем в 50% вероятность подъема ставки Федеральной резервной системой сразу на 50 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в марте.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за неделю на 2,7%, до 116,89% от номинала (их доходность выросла на 21 базисный пункт - до 4,63% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 2,3%, до 112,4% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 пунктов и составил 263 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 3,5%, подешевев до 106,84% от номинала (их доходность выросла на 25 базисных пунктов, до 4,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,28%, до 103,6% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 3,83% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,24%, до 104,09% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 12 пунктов и составил 100 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась по итогам пяти дней на 0,13%, составив 107,79% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 19 пунктов и составил 240 базисных пунктов).

И лишь выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 0,36% - до 101,77% от номинала (его доходность снизилась на 7 базисных пунктов и 11 февраля составила 3,88% годовых).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, а также локального геополитического затишья вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Участники рынка будут внимательно следить за макроэкономической статистикой крупнейших экономик мира, для того чтобы оценить размер и скорость "ужесточения" денежно-кредитной политики мировыми Центробанками для борьбы с инфляцией. При этом какой-либо новой волны геополитического или санкционного обострения эксперты в ближайшее время не ожидают.