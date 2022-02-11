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11 февраля 2022 года 18:42
Ставка ЦБ РФ может быть повышена до 10-11% в I полугодии 2022г - Sber CIB
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 10-11% уже в I полугодии 2022г, полагают аналитики Sber CIB. "Банк России повысил ставку на 100 б. п. до 9,5%. Основная причина - рост инфляции. Она на 4 февраля в годовом выражении составляла 8,8%. Регулятор также поднял прогноз по инфляции на конец 2022г с 4-4,5% до 5-6% и считает, что к цели ЦБ в 4% инфляция вернётся только к середине 2023г. Инфляция - проблема не только российской, но и мировой экономики, поэтому с ней так трудно бороться. По всей видимости, это не последнее повышение ставки в этом году. Вероятно, что в первой половине этого года ставка может быть повышена до 10-11%", - пишут аналитики инвестбанка. Они отмечают, что рубль практически не реагирует на решение ЦБ о повышении ставки. Сейчас куда важнее для рынка возобновление регулятором покупки валюты на открытом рынке. Сохранение паузы в покупках поддержит рубль, уверены эксперты Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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