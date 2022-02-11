"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг "Норильского никеля", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Норникель" представил нейтральные финансовые результаты за II полугодие 2021г, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Прошедший год оказался непростым для компании: производство и продажи никеля, меди и МПГ снизились в результате ряда аварий на ключевых активах. В то же время бурный рост мировых цен на цветные металлы позволил "Норникелю" превзойти финансовые показатели 2020г, несмотря на потери от временных экспортных пошлин в размере $442 млн".

Цветные металлы начали 2022г с бурного роста, сулящего новые максимумы в финансовых показателях "Норникеля", подчеркивает эксперт. Однако по-прежнему неясной аналитику остается дивидендная политика, согласно которой будут рассчитаны дивиденды (в том числе промежуточные) за 2022г.

Данилов считает, что в случае сохранения текущей формулы (60% EBITDA) компания заплатит еще один щедрый дивиденд, который вполне может превысить 3000 руб. на акцию. Однако если "Норникель" перейдет на выплаты из FCFF, годовой дивиденд не превысит 2000 руб. на акцию.

"В связи с неопределенностью относительно новой дивидендной политики мы сохраняем сдержанный взгляд на бумаги "Норникеля" с рекомендацией "держать" и ставим целевую цену на пересмотр", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.