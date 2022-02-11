Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной ценой $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Котировки акций Walt Disney подорожали на 3,3% на фоне публикации финансовых результатов за первый квартал 2022 финансового года и сообщения о росте базы подписчиков потокового сервиса Disney+. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и рейтинг "покупать" для ее акций с целевой ценой $190 за штуку (+25% к текущей стоимости)", - отмечают аналитики банка.

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