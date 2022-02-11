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11 февраля 2022 года 19:40

Рынок акций РФ на неделе вырос благодаря сокращению геополитической напряженности

Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос благодаря некоторому сокращению геополитической напряженности вокруг России и Украины и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок. Однако уверенный рост индексов сменился в конце недели распродажами на фоне роста ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых и ухудшения внешней конъюнктуры после выхода в США статистики об ускорении инфляции, подогревшей ожидания скорого ужесточения монетарной политики. В итоге рост индексов Мосбиржи и РТС выше 3650 и 1545 пунктов сменился откатом в пятницу ниже 3550 и в район 1470 пунктов соответственно.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 3 по 9 февраля составил $50 млн против $60 млн притока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $80 млн против $20 млн притока на предыдущей неделе (худший показатель за семь недель).

В период с 7 по 11 февраля индекс Мосбиржи вырос на 2,2% и составил 3546,62 пункта, индекс РТС прибавил 2,4% и достиг 1470,1 пункта на фоне роста доллара до 76,0 руб./$1 (+0,17 рубля) и подорожавшей апрельской нефти Brent до $92,97 за баррель (+0,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок и относительного затишья в новостной геополитической повестке вокруг Украины и России, индекс МосБиржи стабилизировался вблизи 3470 пунктов после утреннего скачка выше 3500 пунктов.

Сбербанк (+1%) в январе 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,6% - до 100,2 млрд рублей по сравнению с 86,7 млрд рублей прибыли годом ранее.

Западные СМИ сообщили, что совместное заявление России и Китая по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является свидетельством решимости России и Китая построить новый мировой порядок, основанный на их взглядах на права человека и демократию.

Санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину коснутся и Китая, при этом несоблюдение КНР этих санкций также повлечет за собой штрафные меры, заявил в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во вторник рынок акций РФ ощутимо вырос на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции, при этом инвесторы проигнорировали подешевевшую нефть (Brent упала ниже $91 за баррель) на фоне известий о прогрессе в переговорах США и Ирана по ядерной программе. Индекс МосБиржи превысил 3550 пунктов во главе с бумагами металлургов и Сбербанка (+4,8%).

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание французского коллеги Эмманюэля Макрона на нежелание Киева выполнять "минские договоренности", альтернативы которым для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. Путин отметил, что ряд идей Макрона могут лечь в основу совместных шагов по деэскалации вокруг Украины. По мнению Макрона, минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины и прийти к устойчивому миру.

Выросли акции "Детского мира" (+4,3%) после известий о запуске программы buyback в размере до 3,5 млрд рублей, сроком до 9 августа. Упали акции "Акрона" (-7,8%) после обновления утром исторического максимума. Petrobras достигла соглашения с российским "Акроном" о продаже строящегося завода удобрений Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN-III) на юго-западе Бразилии. Сделка будет обсуждаться в ходе визита президента страны Жаира Болсонару в Россию 14-17 февраля, сообщили бразильские СМИ.

В среду рынок акций РФ продолжил активное восстановление благодаря снижению геополитических рисков из-за ситуации вокруг Украины, а также позитивной динамике внешних фондовых площадок, к которым вечером подключилась и нефть на статистике Минэнерго США о падении запасов сырья (Brent отскочила выше $91,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3640 пунктам, индекс РТС - 1535 пунктам; в лидерах роста выступили расписки TCS (+14,2%) и акции "Русала" (+5,5%; компания увеличила продажи алюминия в IV квартале на 8,1%, до 989 тыс. тонн).

Франция, Германия и Польша - страны Веймарского треугольника - выступили с заявлением, в котором призвали Россию начать диалог по вопросам обеспечения безопасности на европейском континенте. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что контакты на разных уровнях по гарантиям безопасности продолжаются, Москва не ставит конкретных сроков по ответу. Замглавы МИД РФ Александр Панкин выразил надежду, что нагнетание ситуации на Украине не дойдет до необходимости военного ответа России.

Минэнерго США оценило дефицит на рынке нефти в январе на уровне 0,3 млн б/с. В феврале дефицит увеличится до 0,77 млн б/с, а в марте баланс улучшится в пользу избыточного предложения на уровне 0,42 млн б/с. Также Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95 до $82,87 за баррель.

В четверг рынок акций РФ после локальной утренней коррекции продолжил рост благодаря подорожавшей нефти (Brent поднялась к $93 за баррель) и надеждам на деэскалацию геополитической напряженности вокруг Украины, подъем сдерживался ухудшением внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США статистики об ускорении инфляции в январе, подогревшей ожидания быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи превысил 3655 пунктов, индекс РТС поднялся к 1547 пунктам; вновь лидировали расписки TCS (+5,5%) и акции "Русала" (+5,3%).

В четверг в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ). Предыдущая встреча советников лидеров Нормандской четверки состоялась 26 января в Париже, тогда стороны договорились продолжать диалог об урегулировании конфликта на Донбассе.

В США потребительские цены выросли в январе на 7,5% в годовом выражении (рекорд с февраля 1982 года) при прогнозах роста на 7,3%. После выхода этих данных инвесторы стали оценивать более чем в 50% вероятность подъема Федрезервом ставки сразу на 50 базисных пунктов на заседании в марте.

Раллировали акции "Мечела" (+10,7%) на фоне известий, что ПАО "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел") досрочно погасило долг перед ВТБ в размере $341 млн. В результате будет высвобождена часть обеспечения, заложенного в ВТБ.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз вслед за упавшими Штатами на статистике по американской инфляции, игроки также фиксировали прибыль перед выходными и на фоне роста ставки ЦБ РФ. Индекс МосБиржи опустился ниже 3550 пунктов, индекс РТС - в район 1470 пунктов. Нефть Brent подросла к $93 за баррель.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 9,5% годовых. Также ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4-4,5% до 5,0-6,0%, а сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП остался неизменным (регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях). Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 7,3-8,3% до 9-11%, регулятор ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в середине 2023 года. ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,0-3,0%, понизил в 2023 году с 2,0-3,0% до 1,5%-2,5%.

В период с 7 по 11 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+23%), "Русала" (+16%), "Распадской" (+16%); хуже рынка оказались бумаги "Ростелекома" (-3%), ПАО "Русская аквакультура" (-2%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические новости, статистика из США и корпоративные события. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 3400-3700 пунктов, для индекса РТС - 1350-1550 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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