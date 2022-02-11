ИСПРАВЛЕНО: Рубль, скорее всего, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 75-76 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 - УБРиР

Рубль, скорее всего, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 75-76 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 при отсутствии громких политических заявлений, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

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