Акции Datadog могут подорожать до $209 на горизонте полугода - BCS Express

Акции Datadog Inc. могут подорожать до $209 за штуку на горизонте полугода, полагает аналитик BCS Express Евгений Калянов.

Рынок акций США в четверг ответил падением на данные по инфляции, но Datadog удалось набрать 19% в моменте на СПБ Бирже, и в пятницу акции растут. Эксперт инвесткомпании полагает, что причина - в сильной отчетности компании за 4К21 и весь год в целом.

"Консенсус-цена от аналитиков по акциям Datadog составляет $209 (потенциал роста от текущих уровней - 19%), рекомендация - "покупать". Риском для акций является то, что США вступает в период повышения ключевой ставки -бумаги технологических компаний реагируют на это негативно. Но, учитывая темпы роста клиентской базы и финансовых показателей, а также то, что компания уже демонстрирует прибыль, на горизонте полугода ожидаем достижения уровня рыночного консенсуса в $209", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Datadog Inc. - американская компания, предоставляющая сервис наблюдения за облачными приложениями, который обеспечивает мониторинг серверов, баз данных, инструментов с помощью платформы анализа данных (SaaS).

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