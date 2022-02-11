Повышение ставки ЦБ РФ до 9,5% делает российские активы более привлекательными - Совкомбанк

Реальная ключевая ставка ЦБ РФ (за вычетом текущей инфляции) после повышения до 9,5% на заседании 11 февраля снова стала положительной, что делает более привлекательными российские активы, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали ускорение инфляции в январе и отдаление от целевых 4%, повышенные инфляционные ожидания, усиление проинфляционных рисков на фоне геополитической напряженности и продолжающегося роста цен на энергоносители и продовольствие на мировых биржах", - указывает эксперт.

Васильев отметил, что реальная ключевая ставка (за вычетом текущей инфляции) снова стала положительной. Возвращение реальной ставки в положительную область сделает кредит в экономике дороже, поможет охладить потребительский и инвестиционный спрос, а также замедлить инфляцию, полагает эксперт.

"Банк России оставил сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, - подчеркивает аналитик банка. - ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставки в этом году до 9-11% с 7,3%-8,3%. Это говорит о существенной неопределенности в отношении дальнейших действий регулятора - к концу года ставка может снизиться до 8,5% или уйти далеко в область двузначных значений. Мы полагаем, что на следующем заседании в марте ЦБ поднимет ключевую ставку ещё на 25 б.п., до 9,75%. В базовом сценарии в отсутствие внешних шоков не исключаем, что на этом цикл ужесточения монетарной политики может быть завершен".

По оценкам эксперта, годовая инфляция прошла свой пик в январе, и далее ожидается постепенное замедление инфляции. На конец этого года Васильев ожидает увидеть годовую инфляцию на уровне 5,3%. Это открывает возможность для начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии этого года.

"Повышение рублевой процентной ставки и перевод реальной ставки в положительную область сделает более привлекательными российские активы, в том числе для иностранных инвесторов. Это поможет поддержать рубль на фоне геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Для долгового рынка решение ЦБ стало негативным, т.к. возросла неопределенность относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. Доходности ОФЗ после решения выросли на 10-20 б.п. вдоль всей кривой", - резюмирует стратег Совкомбанка.

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