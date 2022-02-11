Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4440-4490п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 снизился после двух сессий роста подряд. RSI колеблется у отметки 50 пунктов, отражая равновесие "бычьих" и "медвежьих" позиций. Индикатор MACD указывает на сохранение восходящего тренда, тем не менее риски дальнейшего снижения сохраняются. Поддержка для индекса широкого рынка остается на уровне 200-дневной скользящей средней, вблизи 4440 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Аналитики подчеркивают, что данные о динамике потребительской инфляции в США за январь разочаровали инвесторов. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,6% м/м при консенсусе 0,4% м/м, а в годовом исчислении показатель повысился на 7,5% при прогнозе 7,3%. Базовый индекс потребительских цен (без учета динамики стоимости продуктов питания и энергии) поднялся на 0,6% м/м, на 0,1% превысив общерыночные ожидания, его рост достиг 6,0% в сопоставлении год к году при консенсусе 5,9%. Вопреки расчетам, потребительские цены не удержала от продолжения повышения и очередная волна пандемии.

"Данные об инфляции вынуждают инвесторов пересмотреть свои ожидания в отношении цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность повышения ставки на 50 б.п. в марте на уровне 70-80%. Аналитики Goldman Sachs обновили прогноз, заложив в него семь повышений ставки на 25 базисных пунктов, хотя еще в конце января рассчитывали, что регулятор ограничится пятью повышениями", - пишут эксперты.

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