"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Северстали с целью 1900 руб

"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Северстали" с целевой ценой 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 1600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представит финансовую отчетность 18 февраля. Аналитики ожидают выручку на уровне 236,57 млрд рублей и прибыль на акцию в размере 95,64 рубля. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрени бумага сломила нисходящий тренд. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1900 рублей. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1600 рублей риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,25", - указывают эксперты "Финама".

"Северсталь" - российская вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Владеет Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область) - вторым по величине сталелитейным предприятием в стране.

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