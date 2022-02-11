Ориентир для индекса Мосбиржи на конец февраля - 3350-3650 пунктов - "Фридом-Финанс"

Ориентиром для индекса Мосбиржи на конец февраля является диапазон 3350-3650 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко.

"Январская коррекция стала самой глубокой на российском рынке с 2008 года. Часть потерь удалось быстро отыграть. Индекс Мосбиржи отскочил на 10% на фоне положительной динамики фондового рынка США. Физлица в январе вложили в инструменты фондового рынка 130 млрд руб., из них 101 млрд руб. пришлось на акции. Торговый оборот вырос на 62%", - отмечает эксперт.

На взгляд Ващенко, краткосрочные перспективы российского фондового рынка связаны с трендами на внешних площадках. Среднесрочные - с динамикой цен на нефть и металлы. Курс на ужесточение денежно-кредитной политики уже взятый ФРС США, за которой, вероятно, последует и ЕЦБ, будет способствовать росту цен на сырьевые активы. Монетарные власти не борются с инфляцией, а, скорее, стараются не сильно отставать. ОПЕК прогнозирует, что добыча будет восстанавливаться медленнее, чем спрос, что также поспособствует повышению цен на энергоносители. Дополнительный драйвер роста ценам на нефть, по мнению аналитика инвесткомпании, могут обеспечить новостной фон и продолжающиеся сбои в логистических цепочках вследствие пандемии.

"Мы ожидаем, что в ближайшие две недели российский рынок будет следовать за динамикой на внешних площадках, - прогнозирует Ващенко. - Не исключено повторение коррекции, но достижение минимумов января, на наш взгляд, возможно только при резко негативном новостном фоне. Лучше рынка, вероятнее всего, будут торговаться акции нефтегазового сектора и металлургии, ожидаем также рост в бумагах потребительского сектора. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3350-3650 пунктов".

Эксперт рекомендует увеличивать в портфеле долю защитных акций: "Полюса", "Норникеля", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти". Для спекулятивных покупок подойдут бумаги VK, "Аэрофлота", "Газпрома", "Московской биржи", "МТС", "ФСК ЕЭС", "АЛРОСА", Х5, "Магнита", "Интер РАО", "М.видео", "Детского мира". Можно включать в портфель кратко- и среднесрочные ОФЗ. Перспективная идея для спекулятивных коротких позиций на небольшой срок, на взгляд стратега "Фридом-Финанс", сейчас отсутствует.

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