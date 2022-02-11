"Атон" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Роснефть" опубликовала очередные сильные результаты: EBITDA за 4К21 составила 676 млрд руб., оказавшись на 6% выше кв/кв за счет благоприятной макроэкономической конъюнктуры. Результаты в целом совпали с ожиданиями рынка, оказавшись всего на 2% выше консенсуса. Снижение FCF на 56% связано с ростом капзатрат на фоне реализации проекта Восток Ойл и проектов развития Юганскнефтегаза в общей сложности на 80 млрд руб. кв/кв. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по "Роснефти", которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,7x и предлагает инвесторам привлекательную комбинацию роста и дивидендов. По нашим оценкам, дивидендная доходность составит 7% за 2021г и 10% за 2022г", - пишут аналитики "Атона".

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