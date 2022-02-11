.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Intuitive Surgical интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
11 февраля 2022 года 12:21
Акции Intuitive Surgical интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Intuitive Surgical, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента: - Основным драйвером роста в краткосрочном периоде может стать выход на рынок многопортовой системы нового поколения Vinci Xi, который планируется в I кв. 2022г. Финансовую отдачу от выхода новой системы можно будет увидеть уже во второй половине 2022г. - Компания прогнозирует рост операционных расходов в 2022г на 21-27%, при это исторически для компании такая динамика тесно коррелирует с ростом выручки. По данным за 2019г, рост выручки на более чем 20% произошел на фоне роста операционных расходов на 20-28%. - Снятие ковидных ограничений позитивно повлияет на привлекательность акций. Являясь провайдером сложного дорогостоящего лечения, Intuituve Surgical может выиграть благодаря отложенному спросу на свои услуги, поскольку ограничения на пропускную способность больниц начинают ослабевать. Intuitive Surgical - американская корпорация, занимается разработкой и производством продуктов в области роботизированной и менее инвазивной хирургии. Созданный компанией хирургический продукт da Vinci в настоящее время является самой популярной хирургической системой, которую используют врачи в 67 странах мира, она позволяет выполнять сложные операции и воспроизводить действия рук человека, обеспечивая большую стабильность и точность. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-INTUITIVE/SURGICAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
11 февраля 2022 года 13:27
Ориентиром для индекса Мосбиржи на конец февраля является диапазон 3350-3650 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. "Январская коррекция стала самой глубокой на российском рынке с 2008 года. Часть потерь удалось быстро... читать дальше
.11 февраля 2022 года 13:02
"Атон" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Роснефть" опубликовала очередные сильные результаты: EBITDA за 4К21 составила 676 млрд руб., оказавшись на 6% выше кв/кв за счет благоприятной макроэкономической конъюнктуры. Результаты в... читать дальше
.11 февраля 2022 года 12:42
Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю ниже уровня 74,75 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в пятницу снижается на 0,13% и находится около 74,88 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня в центре внимания российского рынка... читать дальше
.11 февраля 2022 года 11:58
"Финам" повысил рекомендацию "покупать" для бумаг ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Share и оставил целевую цену паев биржевого фонда на уровне $115, что предполагает потенциал их роста около 19,3%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Рыночные тенденции указывают на восстановление... читать дальше
.11 февраля 2022 года 11:45
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне отсутствия подвижек в геополитической повестке вокруг Украины и России и ухудшения внешней конъюнктуры на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за нарастающей инфляции; индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 3600 пунктов, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК). читать дальше
.11 февраля 2022 года 11:40
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) негативно оценивают ближайшие перспективы цены нефти и ожидают развития отката Brent к нижней границе диапазона $88-92/барр., говорится в обзоре. "Котировки нефти Brent в четверг еще раз попытались вернуться выше $92/барр., однако, ведомые заметным ухудшением... читать дальше
.11 февраля 2022 года 11:20
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать бумаги "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне 6500 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Сильным финансовым результатам "ФосАгро" способствовала благоприятная конъюнктура на рынке минеральных удобрений вследствие сильного спроса и низких запасов на мировых... читать дальше
.11 февраля 2022 года 11:06
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "ФосАгро", позитивно оценивая результаты компании за 4К21, говорится в обзоре банка. "ФосАгро" опубликовала сильные результаты за 4К21: выручка выросла на 117,2% г/г, до 127,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 61,5 млрд руб.... читать дальше
.11 февраля 2022 года 10:47
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой на уровне 5,64 рубля за штуку, сообщается в обзоре. "Рост выработки электроэнергии ИНТЕР РАО в 2021 году происходил в условиях уверенного спроса на нее на фоне восстановления экономики. В результате можно ожидать сильные... читать дальше
.11 февраля 2022 года 10:35
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на сталелитейный сектор РФ и выделяют акции "Северстали" в качестве фаворитов. "В текущих условиях роста цен на сырьевые товары мы отдаем предпочтение вертикально-интегрированным производителям стали и добавляем "Северсталь" в Топ-10 акций... читать дальше
.11 февраля 2022 года 10:22
Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" для бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "На результатах "Норникеля" за 2П21 негативно сказалось резервирование средств на развитие Норильска в размере около $450 млн во 2П21 (основная причина отставания... читать дальше
.11 февраля 2022 года 10:12
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-76 руб./$1 и на уровне 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". "Курс российского рубля в четверг немного снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,01 руб. (+0,28 руб.),... читать дальше
.11 февраля 2022 года 10:02
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение Банка России по ставке, результаты "Роснефти", макростатистика в России и США: - "Роснефть" опубликует результаты за четвёртый квартал 2021 года и весь 2021 год по МСФО; -... читать дальше
.11 февраля 2022 года 09:51
Вероятно закрепление курса рубля к доллару в диапазоне 75-76 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Утром пятницы формируется коррекционный фон для рубля: фьючерсы на индексы США торгуются под заметным давлением, как и цены на нефть марки Brent, пытающиеся... читать дальше
.11 февраля 2022 года 09:39
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой на уровне 26908 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Норникель" представил финансовые результаты по МСФО по итогам 2021 года, показав рост выручки на 15%, EBITDA - на 37%,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.