Акции Intuitive Surgical интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Intuitive Surgical, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Основным драйвером роста в краткосрочном периоде может стать выход на рынок многопортовой системы нового поколения Vinci Xi, который планируется в I кв. 2022г. Финансовую отдачу от выхода новой системы можно будет увидеть уже во второй половине 2022г.

- Компания прогнозирует рост операционных расходов в 2022г на 21-27%, при это исторически для компании такая динамика тесно коррелирует с ростом выручки. По данным за 2019г, рост выручки на более чем 20% произошел на фоне роста операционных расходов на 20-28%.

- Снятие ковидных ограничений позитивно повлияет на привлекательность акций. Являясь провайдером сложного дорогостоящего лечения, Intuituve Surgical может выиграть благодаря отложенному спросу на свои услуги, поскольку ограничения на пропускную способность больниц начинают ослабевать.

Intuitive Surgical - американская корпорация, занимается разработкой и производством продуктов в области роботизированной и менее инвазивной хирургии. Созданный компанией хирургический продукт da Vinci в настоящее время является самой популярной хирургической системой, которую используют врачи в 67 странах мира, она позволяет выполнять сложные операции и воспроизводить действия рук человека, обеспечивая большую стабильность и точность.

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