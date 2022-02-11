Рынок акций РФ утром откатился ниже 3600п по индексу Мосбиржи, игроки ждут решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне отсутствия подвижек в геополитической повестке вокруг Украины и России и ухудшения внешней конъюнктуры на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за нарастающей инфляции; индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 3600 пунктов, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК).

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3585,47 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1509,4 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 74,83 рубля (-0,18 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,9%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,6% и -2,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в IV квартале 2021 года снизилась в 1,7 раза год к году и по сравнению с предыдущим кварталом, до 187 млрд руб., следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 201 млрд руб.

В то же время чистая прибыль "Роснефти" за весь 2021 год достигла рекордного значения в истории компании - 883 млрд руб. - увеличившись более чем в шесть раз к уровню 2020 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах 10 февраля с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Элизабет Трасс пообещал адекватный ответ на любые недружественные шаги Британии в отношении России, сообщает МИД РФ.

Правительство Великобритании утвердило в четверг обновленный вариант санкционного режима против РФ, что позволит Лондону вводить масштабные меры в случае вторжения России на Украину, сообщают британские СМИ.

Переговоры политсоветников стран "нормандского формата" в четверг в Берлине закончились без ощутимых результатов, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, итогового документа согласовать не удалось.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что политические советники лидеров стран "нормандского формата" выразили приверженность режиму прекращения огня и подтвердили настрой на продолжение переговоров.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в США признаков замедления инфляции не наблюдается, финансовые власти должны отреагировать на этот вызов и ужесточить монетарную политику. Для рынка акций это явный негатив. Президент ФРБ Сент-Луиса Баллард заявил, что будет доволен, если ФРС повысит ставки к июлю на 1 процентный пункт. Он также напомнил, что ставку можно повышать и между заседаниями ФРС.

Банк России в пятницу повысит ставку, но величина шага является интригой. Повышение на 100 б.п. уже заложено в курс ОФЗ и рубля. Чтобы удержать годовую инфляцию в рамках прогноза 4-4,5%, регулятор должен действовать радикально. Судьба же рубля во многом зависит от того, как быстро ЦБ РФ возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила. Сейчас очень высокие цены на нефть и значительный приток валюты, причем геополитические риски несколько уменьшились. Поводов откладывать возобновление покупок у Банка России нет.

На фондовых рынках пока никакой паники нет, но до даты ближайшего заседания ФРС США 16 марта повышенная волатильность площадок гарантирована, считает Верников.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в пятницу стоит пробовать торговать "от шорта".

Данные по американской статистике по инфляции отправили рынки в глубокий нокдаун, от которого они пока не могут оправиться. Поскольку теперь главной целью ФРС США стала именно борьба с инфляцией, резко возросли риски того, что уже в марте регулятор повысит ставку, причем, возможно, сразу на 0,5 п.п. На этом же начали снижаться цены практически на все сырьевые активы.

Российские "голубые фишки" торгуются в "красной зоне". Трудно сказать, улучшатся ли настроения в мире, и будет ли в течение дня выкуплена просадка. Но не стоит забывать, что в последние три месяца в подавляющем большинстве случаев индекс МосБиржи перед выходными днями закрывался с потерями.

Причем не исключено, что распродажи рубля усилятся после решения ЦБ РФ по ставке. Практически со 100-процентной вероятностью регулятор повысит ее на 1 п.п., но это уже заложено в котировках. Наиболее интересной будет пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. От нее ждут заявлений о том, когда Банк России возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что ухудшение внешнего фона может вновь привести к движению индекса МосБиржи ниже отметки 3550 пунктов.

Представитель ФРС Баллард заявил о готовности поддержать повышение ставки на 100 б.п. уже к июлю. В результате рынки повысили вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании регулятора на 0,5 п.п. - до свыше 50%, а доходность 10-летних казначейских бумаг превысила 2%, что привело к снижению основных американских индексов.

Негативом для рынка акций РФ может также стать заседание ЦБ РФ в случае сохранения жесткой риторики относительно денежно-кредитной политики, считает Соловьев.

В США индексы акций в четверг снизились на 1,5-2,1% на статистике по ускорению инфляции.

Потребительские цены в США в январе выросли на 7,5% в годовом выражении (рекорд с февраля 1982 года) при прогнозах роста на 7,3%. После выхода этих данных инвесторы стали оценивать более чем в 50% вероятность подъема ставки Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в марте, отмечает MarketWatch.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в четверг превысила отметку 2% годовых впервые с августа 2019 года (в пятницу доходность UST скорректировалась до 1,995% годовых).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня основания государства, австралийский ASX Australia просел на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,37, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены снижаются после консолидации накануне, когда поддержку оказывала статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также месячный отчет ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $91,26 за баррель (-0,2% и -0,2% в четверг), мартовская цена WTI - $89,88 за баррель (без изменений и +0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

В пятницу ежемесячный обзор по рынку нефти обнародует Международное энергетическое агентство.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,3% и -3,7% "префы"), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,6%), En+ (MOEX: ENPG) (-3,2%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+12,4% и +16% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 35,79 млрд рублей (из них 11,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,47 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,1 млрд рублей на акции "Яндекса").