ПСБ негативно оценивает ближайшие перспективы цены нефти

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) негативно оценивают ближайшие перспективы цены нефти и ожидают развития отката Brent к нижней границе диапазона $88-92/барр., говорится в обзоре.

"Котировки нефти Brent в четверг еще раз попытались вернуться выше $92/барр., однако, ведомые заметным ухудшением общерыночных настроений, завершили торговый день ниже ее. Ухудшение динамики рынка нефти произошло ввиду заметного роста долларовых ставок и заявлений главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда о готовности резко повысить ставку на фоне высокой инфляции, усиливших опасения более агрессивного ужесточения политики ФРС. В пятницу утром фьючерс на Brent продолжает находиться под давлением, вновь торгуясь ниже $91 долл./барр. Нефть смотрится весьма уязвимо как с конъюнктурной, так и с технической точек зрения. Мы негативно оцениваем ближайшие перспективы нефти, по-прежнему склонны ожидать развития отката Brent к нижней границе диапазона $88-92/барр.", - отмечают аналитики банка.

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