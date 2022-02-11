Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "ФосАгро", позитивно оценивая результаты компании за 4К21, говорится в обзоре банка.

"ФосАгро" опубликовала сильные результаты за 4К21: выручка выросла на 117,2% г/г, до 127,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 61,5 млрд руб. (рентабельность по EBITDA 48,1%) - рост на 234% г/г и 8% к/к - на уровне наших ожиданий. Компания преподнесла рынку сюрприз, сообщив о выплате дивидендов за 4К21 в размере 50,5 млрд руб. (220% от FCF). Менеджмент сообщил, что в 2022г "ФосАгро" может стать в полной мере дивидендной компанией, до того как в 2023г начнут внедрять новую программу капзатрат в рамках новой стратегии. Полагаем, это означает, что компания может продолжить выплачивать дивиденды сверх 100% свободного денежного потока в течение 2022г", - пишет аналитик Анастасия Егазарян.

Эксперт оценивает доходность FCF в 2022г в 13%, при этом дивдоходность может подойти вплотную к 20% или превысить эту отметку. Такие выплаты акционерам - временное явление, вместе с тем в котировках должен отразиться оптимистичный прогноз по дивидендам на 2022г, полагает Егазарян.

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