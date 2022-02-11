Идея дня: предпочтение акциям производителей стали - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на сталелитейный сектор РФ и выделяют акции "Северстали" в качестве фаворитов.

"В текущих условиях роста цен на сырьевые товары мы отдаем предпочтение вертикально-интегрированным производителям стали и добавляем "Северсталь" в Топ-10 акций России. Ключевыми рисками для компании являются значительный штраф ФАС и замедление внутреннего спроса в России", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Они напоминают, что 10 февраля ФАС объявила о завершении расследования в отношении "Северстали", "НЛМК" и "ММК" и установила, что они нарушили закон о конкуренции. Компании будут ждать точного размера штрафа и, возможно, будут оспаривать решение регулятора.

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