"Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" для бумаг Норникеля

Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" для бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На результатах "Норникеля" за 2П21 негативно сказалось резервирование средств на развитие Норильска в размере около $450 млн во 2П21 (основная причина отставания от консенсуса по EBITDA на 4%), а также снижение цен на палладий, которые составили в среднем $2200/унц. против $2601/унц. в 1П21. Тем не менее результаты оказались сильными: EBITDA за 2021 год составила $10,5 млрд (на 37% выше г/г), что предполагает дивидендную доходность 13,5% при дивидендах 3070 рублей на акцию, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Мы ожидаем, что EBITDA "Норникеля" в 2022 году вырастет на 9% г/г (до $11,4 млрд) и сохраняем наш рейтинг "выше рынка". Бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 5,2x против своего собственного консенсус-мультипликатора 6,3x".

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