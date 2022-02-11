Рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-76 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-76 руб./$1 и на уровне 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в четверг немного снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,01 руб. (+0,28 руб.), курс евро - 85,97 руб. (+0,52 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру пятницы снижается на 0,53% и составляет $90,93 за баррель. Инвесторы в рубле среагировали на заметное укрепление позиций доллара на мировом рынке. На открытии торгов в пятницу, 11 февраля, российский рубль движется смешанно в парах с мировыми валютами. Hоссийская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 74,5-76 руб. в паре с долларом и на уровне 85-87 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.