Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение Банка России по ставке, результаты "Роснефти", макростатистика в России и США:

- "Роснефть" опубликует результаты за четвёртый квартал 2021 года и весь 2021 год по МСФО;

- Банк России примет решение по монетарной политике;

- В России выходят данные по торговому балансу за декабрь;

- В США ожидаются индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета и данные Baker Hughes по числу действующих буровых установок. Международное энергетическое агентство представит ежемесячный отчёт по рынку нефти.

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