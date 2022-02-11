Вероятно закрепление рубля в диапазоне 75-76 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Вероятно закрепление курса рубля к доллару в диапазоне 75-76 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром пятницы формируется коррекционный фон для рубля: фьючерсы на индексы США торгуются под заметным давлением, как и цены на нефть марки Brent, пытающиеся закрепиться; большинство ключевых валют ЕМ пребывают под давлением. Ожидаем, что пара доллар/рубль завершит неделю ростом, тяготея к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1. Отметим, что сильной поддержки рублю от внешнего фона, как и заседания ЦБ ожидать не приходится: повышение ключевой ставки на 100 б.п. уже заложено рынком", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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