ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой на уровне 26908 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Норникель" представил финансовые результаты по МСФО по итогам 2021 года, показав рост выручки на 15%, EBITDA - на 37%, рентабельность по EBITDA составила 59%. Динамика доходов эмитента была обеспечена ростом объемов реализации, а также увеличением цен на металлы, а именно на палладий, никель и медь, - отмечает аналитик ПСБ Алексей Головинов. - Мы ожидаем финальный дивиденд за 2021 год в размере 1547 рублей на акцию (исходя из текущих котировок акций компании дивидендная доходность может составить 6,7%). Исходя же из наших позитивных ожиданий по рынкам палладия и никеля, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" бумаги "Норникеля" с целевой ценой в 26908 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.