Brent - $91,03 за баррель

Рынок акций США упал в четверг на данных об инфляции. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы резко снизились в четверг на данных о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

На этом фоне подскочили доходности американских госбумаг. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года.

Рост темпов инфляции повышает ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Market Watch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, подындекс технологических компаний, наиболее чувствительных к повышению процентных ставок, упал на 2,1%. Стоимость акций Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) (SPB: QCOM) снизилась на 5,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (SPB: AMD) Inc. - на 5,3%, Adobe Inc. (SPB: ADBE) (SPB: ADBE) - на 5,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) (SPB: AAPL) - на 2,3%.

Высокая волатильность на рынке акций, вероятно, сохранится до мартовского заседания ФРС, однако трейдеры успокоятся, когда американский ЦБ приступит к подъему ставки и детально обрисует свои дальнейшие планы, отмечает аналитик National Securities Арт Хоган.

В настоящее время фондовый рынок пытается найти баланс между опасениями в отношении инфляции и ужесточения политики ФРС, с одной стороны, и более сильными, чем ожидалось, квартальными отчетами компаний - с другой, говорит Хоган.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) (SPB: DIS) подорожали на 3,4% по итогам торгов. Компания завершила первый квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой и чистой прибылью более $1 млрд благодаря сильным показателям стримингового бизнеса и парков развлечений. Число подписчиков сервиса Disney+ в минувшем квартале выросло на 11,8 млн и достигло 129,8 млн.

Бумаги Coca-Cola Co. (SPB: KO) (SPB: KO) подорожали на 0,6%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 66%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превзошли ожидания рынка.

Стоимость акций PepsiCo Inc. (SPB: PEP) (SPB: PEP) опустилась на 2,1%, несмотря на сильную квартальную отчетность, повышение компанией годовых дивидендов и запуск программы обратного выкупа акций объемом $10 млрд.

Цена бумаг Twitter (SPB: TWTR) (SPB: TWTR) Inc. снизилась на 2%. Выручка компании, владеющей одноименной сетью микроблогов, за четвертый квартал не оправдала ожиданий, в то время как прибыль без учета разовых факторов совпала с прогнозом. Кроме того, Twitter объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) (SPB: UBER) дорожали в начале торгов в четверг благодаря сильной квартальной отчетности: компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале и увеличила выручку больше, чем ожидалось. Торги акциями были приостановлены перед публикацией презентации для инвесторов, на которой Uber сообщила, что ожидает увеличения совокупного объема заказов на 22-25% в год до 2024 года включительно и рассчитывает увеличить EBITDA до $5 млрд к 2024 году. После возобновления торгов акции Uber начали снижаться и завершили сессию падением на 6,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 526,47 пункта (1,47%) и составил 35241,59 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 83,1 пункта (1,81%) - до 4504,08 пункта.

Nasdaq Composite потерял 304,73 пункта (2,1%) и составил 14185,64 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне вышедших накануне статистических данных о динамике потребительских цен в США в январе.

На этом фоне подскочили доходности американских госбумаг. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года. Тем временем американские фондовые индексы резко снизились.

Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с праздником по случаю Дня основания государства.

Гонконгский Hang Seng к 8:35 мск упал на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,25%.

В лидерах падения находятся бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-5,2%), CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-5%), а также Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-4%).

Котировки бумаг автопроизводителя BYD Co. Ltd. снижаются на 2,6%, интернет-гигантов Meituan и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 2,9% и 1,5% соответственно.

Тем временем акции оператора мобильной связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. растут на 0,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:36 мск потерял 0,94%.

Стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. падает на 1,4% и 0,4% соответственно.

Капитализация Samsung Electronics Co. Ltd., представившей на этой неделе новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8, уменьшается на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,98%.

Глава Резервного Банка Австралии Филип Лоу вновь высказался против призывов повысить ключевую ставку, сказав, что преждевременное ужесточение монетарной политики может поставить под угрозу достижение целевых показателей по занятости и что руководство центробанка готово сохранять терпение.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 1,2% и 2,9% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после публикации данных об инфляции в США, спровоцировавших подъем доллара.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в пятницу составляет $91,03 за баррель, что ниже на $0,38 (0,42%) уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на $0,14 (0,15%), до $91,41 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,66 за баррель, что на $0,22 (0,24%) меньше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,22 (0,25%), до $89,88 за баррель.

Инфляция в США в январе ускорилась до рекорда за 40 лет - 7,5% - и спровоцировала рост ожиданий более сильного ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Это, в свою очередь, "отправило доллар выше, что привело падению цен на сырьевые товары", отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Растущая стоимость доллара удорожает покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Между тем определенную поддержку рынку по-прежнему оказывают данные, показавшие неожиданное падение запасов нефти на 4,76 млн баррелей в США на прошлой неделе. При этом объёмы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей.

"Рынок запутался из-за сильных данных о запасах и, в то же время, показателей того, что ФРС, вероятно будет повышать ставки в 2022 году быстрее, чем ожидалось ранее", - написал аналитик United ICAP Скотт Шелтон.

Тем не менее, ситуация на рынке "остается тяжелой и без изменений в прогнозах, цены на нефть продолжат расти", добавил Мойя. В четверг ОПЕК опубликовала обновленную оценку спроса на нефть в 2022 году, в соответствии с которой потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с.

При этом эксперты сохранили оценку спроса на первый и второй кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, но повысили прогноз на третий и четвертый кварталы на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.