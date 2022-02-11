BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $92

BCS Express досрочно закрыл торговую идею: "покупать акции Micron Technology от уровня $83,5 с целью $92 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, открытую 3 февраля 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Доходность составила 10,2% за неделю.

"Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно позитивным. Инвестиционная идея по акциям Micron Technology может быть открыта вновь при подходящих рыночных условиях", - отмечают эксперты.

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