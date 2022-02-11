"Финам" рекомендует держать акции Amgen с прогнозной ценой $252,6 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста около 6,5%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Amgen - пионер в области применения живых клеток для производства биопрепаратов - имеет в своем арсенале препараты-блокбастеры с многолетней историей, изменившие жизнь людей с хроническими заболеваниями. Специализация Amgen на воспалительных и онкологических заболеваниях сейчас особенно актуальна с учетом текущих тенденций заболеваемости артритом, астмой, псориазом и раком всевозможных видов. Пока Amgen не удается выйти на высокий темп роста выручки, но в долгосрочной перспективе компания, на наш взгляд, успешно заместит снижающиеся потоки выручки от устаревающих препаратов выручкой от новых наименований - экспериментальная линейка достаточно внушительна и диверсифицирована", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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