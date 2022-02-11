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11 февраля 2022 года 09:15

"Финам" рекомендует держать акции Amgen с прогнозной ценой $252,6

"Финам" рекомендует держать акции Amgen с прогнозной ценой $252,6 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста около 6,5%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Amgen - пионер в области применения живых клеток для производства биопрепаратов - имеет в своем арсенале препараты-блокбастеры с многолетней историей, изменившие жизнь людей с хроническими заболеваниями. Специализация Amgen на воспалительных и онкологических заболеваниях сейчас особенно актуальна с учетом текущих тенденций заболеваемости артритом, астмой, псориазом и раком всевозможных видов. Пока Amgen не удается выйти на высокий темп роста выручки, но в долгосрочной перспективе компания, на наш взгляд, успешно заместит снижающиеся потоки выручки от устаревающих препаратов выручкой от новых наименований - экспериментальная линейка достаточно внушительна и диверсифицирована", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-AMGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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