Возможно снижение индекса Мосбиржи в диапазон 3560-3590п - BCS Express

Возможно снижение индекса Мосбиржи в диапазон 3560-3590 пунктов на сложившихся к текущему моменту внешних факторах, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы нашего рынка акций нейтральный. Текущая техническая картина по индексу Мосбиржи по-прежнему указывает на ближайшую область сопротивления в районе 3685-3725 пунктов. В четверг до нее не дошли самую малость и развернулись вниз. В пятницу подняться в обозначенную зону вряд ли получится. Рынки могут находиться под локальным давлением. Внешние факторы, в том числе и геополитическая обстановка, пока не располагают к уверенному продолжению движения наверх. Не исключаю откат в район 3560-3590 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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