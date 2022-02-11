Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 11 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала на фоне опасений более агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезервом США, а также ожиданий итогов февральского заседания Банка России (рынок прогнозирует повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций в четверг снизились на 1,5-2,1% на статистике по ускорению инфляции.

Потребительские цены в США в январе выросли на 7,5% в годовом выражении (рекорд с февраля 1982 года) при прогнозах роста на 7,3%. После выхода этих данных инвесторы стали оценивать более чем в 50% вероятность подъема ставки Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в марте, отмечает MarketWatch.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в четверг превысила отметку 2% годовых впервые с августа 2019 года (в пятницу доходность UST составляет 2,036% годовых).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня основания государства, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,5%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены снижаются после консолидации накануне, когда поддержку оказывала статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также месячный отчет ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:42 МСК составила $91,17 за баррель (-0,3% и -0,2% в четверг), мартовская цена WTI - $89,75 за баррель (-0,1% и +0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

ОПЕК сохранил оценку спроса на нефть в 2020-2021-2022 годах, следует из отчета картеля. Оценка предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году пересмотрена в сторону понижения на 60 тыс. б/с - до 63,58 млн б/с (прогноз, сделанный месяц назад - 63,65 млн б/с), что на 0,6 млн б/с больше, чем в 2020 году, следует из свежего отчета ОПЕК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 4,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 21,774 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,466 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 февраля вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 729,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+1,05%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,65%) и "АФК Система-1P-19" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-0,54%), "ВЭБ.РФ-001Р-21" (-0,22%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей с офертой через 3 года в размере 12,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 13,1% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 февраля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 12 млрд до 20 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 15 февраля.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "ВЭБ-лизинг" приобрело в рамках оферты 14 тыс. 992 облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 0,29% выпуска. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летнего выпуска бондов серии БО-04 объемом 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10,69% годовых.