Рубль вечером немного растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 10 февраля. Доллар немного понижается, евро подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером, следуя за динамикой пары "евро-доллар" на рынке Forex, которая демонстрирует сильный рост волатильности после публикации данных о потребительской инфляции в США в январе; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 74,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,5 руб./EUR1, подорожав на 19,25 копейки. Ранее евро опускался ниже 85 руб./EUR1 впервые с 12 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,4 копейки - до 79,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику к доллару и евро в условиях сильного роста волатильности доллара на мировом рынке после того, как были опубликованы данные по уровню инфляции в США в январе. Ускорение показателя оказалось более существенным, чем ожидалось, что заставляет инвесторов думать, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется ужесточать политику быстрее, чем предполагается.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

Доходности американских госбумаг подскочили на данных об инфляции. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года.

Накануне глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер допустила, что в какой-то момент ставка может превысить уровень, оцениваемый как "нейтральный". Вместе с тем она отметила, что не видит серьезных аргументов в пользу повышения ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов, как того ожидают многие участники рынка.

Участники российского валютного рынка также находятся в ожидании опорного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 11 февраля.

В этот же день ЦБ должен опубликовать обновленный макроэкономический прогноз. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Инфляция в РФ в январе 2022 года составила 0,99% после 0,82% в декабре 2021 года, 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре, сообщил в среду вечером Росстат. Инфляция в январе оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный "Интерфаксом" в начале февраля, равнялся 1,1%.

В январе 2021 года инфляция была значительно ниже и равнялась 0,67%. В годовом выражении инфляция в январе 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,73% с 8,39% в декабре 2021 года. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 4,0-4,5%.

Ожидания по ключевой ставке на конец 2022 года на этом фоне ожидаемо повысились до 8,75% с 7,75% по опросу месяц назад. На конец 2023 года аналитики ожидают существенного снижения ключевой ставки - консенсус-прогноз равен 6,75%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 11 февраля, может повысить ключевую ставку в очередной раз на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5%, считает большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале недели, порция данных Росстата по инфляции в январе и за первые 4 дня февраля вряд ли приведет к коррекции их ожиданий. При этом несколько экспертов не исключают повышения ставки меньшим шагом - на 50-75 б.п.

Игроки продолжают отслеживать новости относительно внешнеполитической ситуации вокруг России. Политсоветники "нормандской четверки" приступили к переговорам в Берлине, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации в четверг вечером. Россию на переговорах представляет замглавы администрации президента Козак. Украинскую делегацию - глава офиса президента Украины Ермак.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин сообщил, что пока не связывался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поскольку консультации французского лидера еще не завершились.

"Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме, мы готовим ответ и в НАТО, и Вашингтон. Президент Франции, действительно мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но и с европейскими странами, с американскими партнерами, я так понимаю, что они еще не закончились", - сказал Путин в четверг журналистам по итогам переговоров с президентом Казахстана, отвечая на вопрос, состоялся ли его телефонный разговор с Макроном.

"Пока такого разговора не состоялось", - сказал президент России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшую координацию для решения ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении госдепа. В нем подчеркивается, что Блинкен вновь указал на готовность США ввести быстрые и жесткие меры против России в случае военной агрессии с ее стороны против Украины.

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в четверг, повысившись примерно на 1%. Участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,22% - до $92,67 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,59% - до $91,09 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,76 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Объемы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн баррелей в сутки (б/с).

Тем временем ОПЕК сохранил оценку спроса на нефть в 2020-2022 годах, следует из отчета картеля.

Так, в 2020 году, по оценке аналитиков ОПЕК, мир потребил 90,97 млн б/с (оценка месяц назад - 90,98 млн б/с), в 2021 году - 96,65 млн б/с (предыдущая оценка - 96,63 млн б/с), в 2022 году потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с (ранее - 100,79 млн б/с).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, курс доллара впервые с начала января опустился ниже 75 рублей, выйдя в диапазон своей фундаментальной стоимости 73-75 рублей (при текущей рыночной конъюнктуре), при этом в четверг стоимость доллара приблизилась к 74 рублям - минимумам 2022 года. "Основную поддержку в течение недели рублю оказывали фундаментальные и внешние факторы. Стоимость американской валюты разошлась с разницей инфляции России и США, при этом цена барреля Brent поднималась выше $93,5, а на фондовых рынках прослеживалось возвращение аппетита к риску, что позволило валютам ЕМ преимущественно окрепнуть. Поддерживало позиции рубля и снижение странового риска (так, показатель 5-летнего CDS опустился к отметке 180 пунктов). Отметим, что рубль смотрелся заметно лучше других ключевых валют развивающихся рынков. Стоит заметить, что в пятницу будет проходить заседание ЦБ, на котором мы ожидаем повышение ключевой ставки на 100 б.п. (в рамках консенсуса), и что более важно, прозвучат намеки о предстоящих валютных интервенциях регулятора, которые зададут динамику пары доллар-рубль в начале следующей недели", - отмечает Жильников.

"На первом в этом году заседании совета директоров Банка России ключевая ставка может повышена на 100 б.п. - до 9,5%. В то же время имеющиеся данные допускают более широкий возможный диапазон изменения - от 50 до 100 б.п. - в зависимости от того, на какие компоненты роста цен делать акцент. Кроме того, в фокусе рынков будет обновленный прогноз Банка России по инфляции и среднегодовому уровню ключевой ставки. (. . .) Помимо самого решения Банка России и тональности пресс-релиза, в фокусе рынков будет обновленный прогноз регулятора по среднегодовому уровню ключевой ставки. Рынок будет интересовать не только верхняя граница коридора прогноза, которая задаст ориентиры возможного повышения ключевой ставки в течение 2022 года, но и нижняя граница, которая укажет, допускает ли Банк России снижение ставки в течение 2022 года", - говорит старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 февраля на 7,74 копейки, до 74,7241 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,14 копейки, до 85,3798 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 10,07 копейки по отношению к среде и составил 74,6733 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 8,85 копейки и составил 74,669 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 162,348 млн, из которых $781,497 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 380,851 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 0,96 копейки, до 85,4187 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, снизился на 13,07 копейки, подешевев до 85,2968 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR525,855 млн, из которых EUR178,314 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,541 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного увеличились в четверг относительно предыдущего торгового дня в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 8,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 9,38% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили 2 б.п. каждая - до 10,25% и 10,4 годовых соответственно.