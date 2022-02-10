Рост цен евробондов РФ вечером сменился снижением вслед за UST после публикации данных о росте инфляции в США

Москва. 10 февраля. Рост котировок российских еврооблигаций в четверг вечером сменился снижением вслед за отрицательной динамикой цен базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся после публикации в США данных о росте инфляции в январе. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, так как падение американских гособлигаций было более агрессивным по сравнению с отечественными евробондами.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 9 февраля и составила 108,34% от номинала, что соответствует доходности 3,8% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 22 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,09% от номинала, что соответствует доходности 1,55% годовых (рост на 10 пунктов к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 7 пунктов по отношению к среде и составил 225 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 25 базисных пунктов - до 120,43% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 4,4% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 33 базисных пункта - до 115,5% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 4,45% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 104,86% от номинала, что соответствует доходности 3,52% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году опустились на 7 базисных пунктов, до 104,39% от номинала, что соответствует доходности 2,05% годовых (рост на 3 базисных пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 57 базисных пунктов, подешевев до 110,45% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 4,55% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2027 году подорожали за день на 27 базисных пунктов, до 103,37% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов, до 3,55% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций в первой половине сегодняшнего дня умеренно подрастали, отыгрывая снижение геополитических рисков, произошедшее в последние дни. Однако в 16:30 мск в США были опубликованы данные по инфляции за январь, рост которой превысил ожидания аналитиков, что в итоге привело к росту базовых процентных ставок и тем самым развернуло цены отечественных евробондов в сторону снижения. Высокая инфляция в США будет толкать Федрезерв к более агрессивному повышению процентных ставок, что в свою очередь будет давить на все мировые долговые рынки. Российские же облигации сегодня слабо отреагировали на негатив со стороны US Treasuries благодаря тому, что в последние дни наблюдается некоторое снижение геополитической напряженности вокруг России. В результате происходит снижение кредитных спредов, отражающее снижение геополитической премии, которая ранее закладывалась инвесторами в котировки российских евробондов. Но в дальнейшем, когда кредитные спреды сузятся до более справедливых уровней, влияние фактора растущих базовых процентных ставок на динамику еврооблигаций России будет более выраженным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе взлетели на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7% в декабре. При этом она превысила средний прогноз аналитиков, составлявший 7,3%. Индекс CPI в январе вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) за первый месяц 2022 года увеличились на 0,6% к декабрю. В годовом выражении скачок составил 6% - максимум с августа 1982 года. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,5% и 5,9%.

Федеральной резервной системе, вероятно, придется действовать быстро, чтобы ситуация с инфляцией не ухудшилась, отмечает MarketWatch. Более высокие процентные ставки помогли бы сдержать потребительский спрос и дали бы Уолл-стрит сигнал о том, что центральный банк настроен серьезно. Однако мало кто из экономистов считает, что Федрезерв сможет опустить инфляцию ниже уровня в 3% до конца текущего года. Рост цен распространился по всей экономике, и предприятия по-прежнему страдают от повсеместной нехватки рабочей силы и сырья, не говоря уже о задержках в поставках и более высоких транспортных расходах, полагают эксперты.