"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций CVS Health до $115

"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций CVS Health Corp. до $115 за штуку, понизив при этом рекомендацию для этих бумаг до "держать" на фоне умеренно позитивных результатов за четвертый квартал 2021 года, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

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