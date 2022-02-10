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10 февраля 2022 года 15:40

Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 10 февраля. Доллар слегка понижается, евро столь же незначительно растет на "Московской бирже" в четверг днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - данных по инфляции в США и заседания Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 74,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,37 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,6 копейки - до 79,49 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 февраля на 7,74 копейки, до 74,7241 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,14 копейки, до 85,3798 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании главных событий недели. В центре внимания глобальных инвесторов находятся данные об инфляции в США за январь, которые будут обнародованы в 16:30 МСК в четверг. Кроме того, в четверг в Берлине пройдет встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в январе до 7,3% с декабрьских 7%, ставших рекордным значением с июня 1982 года. Резко подскочившая инфляция в Штатах, превысившая целевой показатель Федеральной резервной системы (ФРС) в три с половиной раза, является главной заботой Федрезерва, который готовится вскоре начать повышение ставки.

Накануне глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер допустила, что в какой-то момент ставка может превысить уровень, оцениваемый как "нейтральный". Вместе с тем она отметила, что не видит серьезных аргументов в пользу повышения ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов, как того ожидают многие участники рынка.

Участники российского валютного рынка также находятся в ожидании опорного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 11 февраля.

В этот же день ЦБ должен опубликовать обновленный макроэкономический прогноз. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Инфляция в РФ в январе 2022 года составила 0,99% после 0,82% в декабре 2021 года, 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре, сообщил в среду вечером Росстат. Инфляция в январе оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный "Интерфаксом" в начале февраля, равнялся 1,1%.

В январе 2021 года инфляция была значительно ниже и равнялась 0,67%. В годовом выражении инфляция в январе 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,73% с 8,39% в декабре 2021 года. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 4,0-4,5%.

Ожидания по ключевой ставке на конец 2022 года на этом фоне ожидаемо повысились до 8,75% с 7,75% по опросу месяц назад. На конец 2023 года аналитики ожидают существенного снижения ключевой ставки - консенсус-прогноз равен 6,75%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 11 февраля, может повысить ключевую ставку в очередной раз на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5%, считает большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале недели, порция данных Росстата по инфляции в январе и за первые 4 дня февраля вряд ли приведет к коррекции их ожиданий. При этом несколько экспертов не исключают повышения ставки меньшим шагом - на 50-75 б.п.

Тем временем, в Москве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс. Лавров выразил разочарование тем, что общение напоминает "разговор немого с глухим". Трасс, в свою очередь, напомнила, что НАТО обещает "серьезные последствия" в случае военного вторжения РФ на Украину, и призвала использовать дипломатические усилия, чтобы этого избежать.

Глава МИД Великобритании высказала убеждение, что в случае вторжения России на Украину "Северный поток 2" запущен не будет, и заявила, что безопасность России никто не подрывает. Она также сказала о необходимости отвода российских войск от границы с Украиной.

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном пресс-конференции, что отправил в четверг письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с еще одним предложением организовать заседания Совета НАТО-Россия для урегулирования разногласий сторон.

Партнеры по Североатлантическому альянсу готовы к любому развитию ситуации на восточном фланге, но хотели бы переговоров с Россией, в свою очередь, подчеркнул глава британского правительства Борис Джонсон.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель также сообщил, что он ответил от имени стран ЕС на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросам европейской безопасности. "Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - говорится в сообщении Борреля.

Разговор президентов РФ и Франции по итогам визита Эмманюэля Макрона в Киев может состояться в ближайшее время, в свою очередь, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "При необходимости это может быть и до конца недели, и в выходные, и в начале следующей", - добавил пресс-секретарь. По словам Пескова, "сейчас динамичный период дипломатических усилий, поэтому все согласовывается очень быстро".

Точной даты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока нет, но при необходимости лидеры могут весьма оперативно о нем договориться, также рассказал Песков. "Президенты могут весьма оперативно решить созвониться и обсудить текущие вопросы. Пока точной даты нет, но это может достаточно оперативно появиться в графике президента", - сказал он журналистам.

Нефтяные котировки растут в четверг, участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,6% - до $92,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,86% - до $90,43 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,76 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Объемы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн баррелей в сутки.

Нефтетрейдеры также следят за ходом переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые ведутся в Вене. Целью переговоров является восстановление соглашения от 2015 года, и если она будет достигнута, Тегеран в обмен на приостановку ядерной программы получит возможность возобновить поставки топлива на мировой рынок.

"Ослабление геополитического напряжения продолжает способствовать укреплению рубля, но новых значимых геополитических новостей вчера не было. Поддержку рублю вчера оказывал и выросший глобальный спрос на рисковые активы. Сегодня курс пары "доллар-рубль" слабо снижается, другие курсы валют EM с утра двигались разнонаправленно. Сегодня динамику курса пары "доллар-рубль" будет задавать реакция доллара на публикацию январской инфляции в США. Не менее важными будут и итоги сегодняшней встречи в "нормандском формате". Сложно предполагать исход переговоров, но в отсутствии особо негативных новостей у курса пары остается потенциал к движению ниже 74,50 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Техническая картина говорит, как минимум, в пользу замедления роста рубля. Здесь многое зависит от дальнейшего поведения USD на международной арене. Если CPI все же придаст доллару "бычий" импульс, пара сможет развить желаемый отскок от минимумов хотя бы в краткосрочной перспективе. Также в пользу нашей валюты продолжают играть ожидания повышения ставки Банком России на завтрашнем заседании. Как только этот фактор будет отыгран, рубль рискует вернуться к снижению в случае отсутствия прогресса в направлении разрешения геополитического конфликта", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного увеличились в четверг относительно предыдущего торгового дня в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 8,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 9,38% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили 2 б.п. каждая - до 10,25% и 10,4 годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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