"Фридом Финанс" подтверждает прогнозную цену акций Take-Two на уровне $220

"Фридом Финанс" подтверждает прогнозную стоимость акций Take-Two Interactive Software на уровне $220 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Квартальные результаты разработчика игр Take-Two Interactive Software оказались неоднозначными, однако в центре внимания инвесторов обсуждение преимуществ поглощения Zynga и сильные многолетние перспективы роста выручки, отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

"Подтверждаем целевую цену по акции компании на уровне $220 с позитивным долгосрочным прогнозом. В результате объединения Take-Two и Zynga показатель Net Bookings (скорректированная выручка) будет расти в среднем на 14% в течение трех лет (по оценкам менеджмента), то есть быстрее, чем по индустрии. Этот прогноз, скорее всего, консервативен: если хотя бы одна из ожидаемых новых игр (без учета GTA VI) станет глобальным хитом продаж выручка будет повышаться быстрее. Еще одним аргументом в пользу оптимистичной оценки перспектив акции мы считаем график релизов на следующие два-три года, который, по утверждению менеджмента, стал наиболее плотным в истории компании", - пишет эксперт в обзоре.

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