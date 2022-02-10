"Велес Капитал" рекомендует держать акции АЛРОСА с целью 113 руб

"Велес Капитал" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целевой ценой 113 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Продажи алмазной продукции "АЛРОСА" в январе 2022г составили $325 млн (-24% к январю 2021г и +28% к декабрю 2021г). Также продажи оказались на 7% ниже среднеисторического январского значения ($349 млн). Падение реализации относительно прошлого года связано с высокой базой, обусловленной распродажей запасов после завершения периода локдаунов. В то же время рост к предшествующему месяцу подкреплен пополнением запасов в ограночном секторе после удачного сезона рождественских продаж ювелирных украшений в США и Европе. Менеджмент отметил, что объем реализации алмазов компании ограничен производством, которое в ближайшие годы будет находиться на достаточно скромном уровне 34-35 млн карат. Мы считаем, что акции "АЛРОСА" оценены справедливо и подтверждаем рекомендацию "держать" с целевой ценой 113 руб.", - пишет аналитик Василий Данилов.

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