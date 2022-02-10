"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Philip Morris с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Philip Morris International Co. с целевой ценой $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $97, говорится в комментарии инвестиционной компании.

10 февраля компания представит финансовую отчетность. Аналитики ожидают роста выручки до $7,77 млрд и прибыли на акцию $1,32. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в растущем тренде. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней, рассчитывая на продолжение тренда. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $97 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,0", - указывают эксперты "Финама".

Philip Morris International - американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.

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