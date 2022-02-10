"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Walt Disney до $205

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Walt Disney Co. с $200 до $205 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова.

Эксперт отметил сильную финансовую отчетность Disney за 4К21 и указывает на следующие факторы инвестиционной привлекательности компании:

- Восстановление бизнеса от влияния фактора коронавируса продолжится. Темпы роста выручки по итогам финансового 2022г составят 24-26%, тогда как за предыдущий финансовый год, который завершился в сентябре, выручка выросла лишь на 3%.

- Драйвером роста в стриминге будет экспансия в 42 новых странах летом, которые расположены в Восточной Европе, в Африке, на Ближнем Востоке. Это придаст ускорение траектории роста подписчиков сервиса Disney+, численность которых к концу сентября способно вырасти до 154-156 млн (увеличение на 36-38 млн за год).

- Парки развлечений и морские круизы от Disney, при условии отсутствия нового опасного штамма вируса, будут сильными бенефициарами смещения потребительских расходов с товаров на услуги по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

- Согласно комментариям гендиректора Disney Боба Чапека, компания видит возможности для роста в спортивном контенте и ставках на спорт, играх, а также в метавселенной. Как справедливо отметил CEO, для дальнейшего развития понадобится усиливать компетенции в IT/Software, поэтому компания будет сфокусирована на этом.

"Все это обуславливает позитивный взгляд на акции несмотря на то, что они торгуются с "премиальным" по отношению к широкому рынку мультипликатором forward P/E на уровне 31х. Впрочем, для сравнения, forward P/E у Netflix равен 36х. Повышаем целевую цену по акциям Disney с $200 до $205", - резюмирует аналитик "Фридом Финанс".

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