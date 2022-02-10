Покупка акций РусАла - интересная инвестидея на 2022г - ITI Capital

Покупка акций "РусАла" является интересной инвестидеей на 2022г, считают аналитики ITI Capital Станислав Юдин и Елизавета Хёрн.

"Положительные операционные результаты 4К21 "РусАла", опубликованные 9 февраля, накладываются на исключительно благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке алюминия, что будет способствовать высоким финансовым показателям 2П21 и 1П22. В ходе торгов на LME 8 февраля алюминий подорожал до $3,2 тыс./т, максимума с 2008г. Скорее всего, что за этим стоят не краткосрочные факторы (вспышка COVID в китайском Байсе), а устойчивый среднесрочный тренд. Скачок цен на электроэнергию (важнейшая статья затрат производителя алюминия) на фоне инфляции энергоносителей и вывода из эксплуатации "экологически грязных" энергомощностей снижают шансы на быстрый разворот тренда. Более того, ситуация с энергоактивами может оказаться под долгосрочным давлением из-за мировой ESG-повестки", - пишут эксперты инвесткомпании.

При этом активное восстановление мировой экономики с фокусом на "зеленые" технологии формирует повышенный спрос на алюминий. На взгляд аналитиков инвесткомпании, велика вероятность того, что дефицит алюминия, наблюдавшийся во 2П21, станет трендом и в 2022г. "На этом фоне санкции в отношении "РусАла" были бы болезненны для всего рынка. Акционеры "РусАла", Sual Partners (25,7%), наверняка вернутся к вопросам дивидендов по итогам финансовой отчетности за 2021г. Эти факторы делают "РусАл" интересной инвестидеей на 2022г", - резюмируют Юдин и Хёрн.

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