"Финам" рекомендует держать акции American Express с целью $205,9

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с целевой ценой $205,9 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 6,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"American Express недавно отчиталась об удачном завершении 2021г, продемонстрировав заметный рост прибыли и выручки. При этом мы достаточно оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы компании, ожидая, что она продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире. В то же время акции American Express выглядят справедливо оцененными рынком и, по нашему мнению, обладают ограниченным потенциалом роста от текущего уровня", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Главный риск, по мнению эксперта, связан с тем, что бизнес American Express сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения можно ожидать снижения активности клиентов и спроса на продукты и услуги компании, негативного влияния на ее финансовую позицию. В такой ситуации вероятно и новое введение ограничений регулятором на выплаты акционерам, полагает Додонов. Кроме того, в мире в последние годы в большом количестве появляются различные финтехкомпании, которые могут в перспективе оказать давление на позиции American Express на рынке платежных услуг.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса

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