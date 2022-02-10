ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 75 б.п. в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 75 б.п., до 9,25%, на заседании 11 февраля, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Темпы роста цен в январе составили 8,73% г/г против ожидавшегося роста на 8,86% г/г. Ускорение инфляции в январе во многом связано с удорожанием поездок на отдых в Турцию - в частности, за неделю с 29 января по 4 февраля цены на поездку в Турцию выросли на 7,5%. Тем не менее такая динамика связана с подготовкой туроператоров к более высокому спросу на отдых в праздники. Схожую ситуацию мы наблюдали в конце ноября, и мы можем увидеть такой же существенный разворот в ценах на отдых в дальнейшем. Особое давление на цены в январе также оказало удорожание автомобилей, которое может замедлиться в будущем по мере окончания процесса индексации цен", - отмечают эксперты банка.

Продовольственная инфляция в январе продолжила увеличивать темпы роста потребительских цен в России, и говорить о замедлении роста цен на продовольствие, по мнению аналитиков, пока не приходится.

"Более низкая, чем прогнозировалось, инфляция в январе поддерживает наши ожидания роста ставки ЦБ РФ завтра на 75 б.п. против увеличения ставки на 100 б.п. При этом мы пока не ждем окончание цикла ужесточения ДКП в России, и ЦБ РФ, вероятно, вновь повысит ставку на заседании в марте", - прогнозируют стратеги банка.

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