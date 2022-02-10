Вероятно замедление укрепления рубля в ближайшей перспективе - BCS Express

Вероятно замедление укрепления рубля в ближайшей перспективе, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль полностью реализовал таргет укрепления, обозначенный после падения планки 76 за доллар. Потери с начала года в нацвалюте на фоне санкционной истерии в СМИ перекрыты. Уровень 74,5 за доллар в очередной раз подтвердил свою значимость, пара USD/RUB точно протестировала данную планку. И сейчас есть вероятности замедления укрепления рубля и даже некоторой активности покупателей инвалют. На стороне рубля сказался фактор высоких сырьевых цен, пауза в накачке ФНБ валютой, но главное - снижение накала страстей вокруг вопроса европейской безопасности. Хотя последний аспект может в любой момент вновь появиться на радарах", - пишет Зельцер.

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