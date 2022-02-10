"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 86,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"РусАл" представил нейтральные операционные результаты за 4К21. По итогам 2021 года производство и продажи алюминия практически не изменились, однако на фоне ралли мировых цен на алюминий финансовые результаты должны оказаться ударными. В 2022 году позитивный эффект на производство и продажи окажут запуск Тайшетского завода (в результате выплавка алюминия "РусАла" в 2022 году должна вырасти с текущих 3,8 до 3,9 млн тонн) и распродажа запасов. В связи с продолжающимся ростом цен на алюминий мы сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг компании с целевой ценой 86,8 рубля" - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Данилов.

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