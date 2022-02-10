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10 февраля 2022 года 11:39

Рынок акций РФ утром скорректировался вниз после ралли, индекс Мосбиржи держится выше 3600п

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после ралли предыдущих дней; индекс Мосбиржи пока удерживается выше рубежа 3600 пунктов на фоне отсутствия негативных геополитических новостей.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3617,94 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1525,2 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 74,71 руб./$1 (-0,04 рубля).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,1% "префы").

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,1%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг ухудшился: нефть скорректировалась вниз после роста накануне, оптимизм на мировых фондовых площадках ослаб. Ключевым событием дня станет публикация данных по потребительской инфляции в США за январь, ожидается ускорение роста цен с 7% до 7,3% - очередного пика за 40 лет. Если данные превысят прогнозы, рынок может укрепиться в ожиданиях повышения процентных ставок ФРС в марте сразу на 50 базисных пунктов, что негативно для аппетита к риску.

Также в четверг инвесторы ожидают публикации ежемесячного отчета ОПЕК и возможных новостей с ядерных переговоров с Ираном. При ухудшении настроений котировки Brent и WTI могут стремиться к $89,5 и $87,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в условиях основного восходящего тренда.

Индексы МосБиржи и РТС остаются недалеко от целевых уровней краткосрочного повышения 1550 и 3700 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление выше указанных отметок может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда. Российские акции и рубль еще обладают небольшим потенциалом роста, который будут готовы реализовать при улучшении внешнего фона, после чего инвесторам придется принимать решения на среднесрочную перспективу, отмечает Кожухова.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что техническая картина по индексу МосБиржи улучшилась, поскольку индикатор смог выйти из широкого боковика и превысить 3600 пунктов и остается выше этого рубежа в четверг.

Для закрепления "бычьих" настроений необходимы новые доводы, чтобы нивелировать угрозу спуска ниже 3500 пунктов, что может спровоцировать усиление распродаж. Но пока ни позитивных новостей, ни поддержки от внешнего фона не наблюдается. Утром в четверг на рынке акций РФ прошла волна фиксации спекулятивной прибыли, все blue chips начали день в "красной" зоне. В лидерах снижения выступили акции Сбербанка и черных металлургов, сильнее других выросших в последние дни.

Дополнительным негативом для рублевых активов стала информация, что американские сенаторы не исключают возможности введения санкций в отношении России за "хакерские атаки" в отношении Украины. Естественно, что никаких доказательств атак нет, но санкционная тема остается не закрытой. Основная угроза исходит от нефти: накануне котировки поддержала "бычья" статистика по запасам нефти в США, но теперь этот фактор уже отыгран, а динамика нефти с начала недели говорит о высокой вероятности коррекции Brent и WTI с целями $89 и $86 за баррель.

Спекулятивно настроенным инвесторам рекомендуем обратить внимание на "второй эшелон". Деньги на рынке есть, и неудовлетворенный спрос может вылиться в агрессивные покупки менее ликвидных акций. Причем движения по отдельным бумагам могут быть сильными на различного рода новостях.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 3600-3650 пунктов. Оптимизм на мировых рынках угас, инвесторы частично зафиксировали прибыль в "фишках" после бурного роста предыдущего дня и перешли к ожиданию данных по потребительской инфляции в США, способных подтолкнуть долларовые ставки к новому росту.

Американские фондовые индексы накануне выросли на 0,9-2,1%, при этом Dow Jones (+0,9%) завершил "в плюсе" третью сессию подряд. Распродажа на рынке гособлигаций приостановилась, что вызвало снижение доходностей с пиковых значений с 2019 года, достигнутых днем ранее. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг составляет 1,93% годовых по сравнению с 1,964% во вторник. Однако эта смена тенденции на рынке бондов может оказаться временной. В четверг будут опубликованы свежие данные об инфляции. Как ожидается, темпы роста потребительских цен в США в январе могли взлететь до 7,2%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растет Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,1-0,6%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,1%).

Цены на нефть в четверг вернулись к росту после локальной коррекции на азиатской сессии, поддержку оказывает статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $91,75 за баррель (+0,2% и +0,9% в среду), мартовский фьючерс на WTI стоит $89,92 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

Кроме того, объемы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,5%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 33,27 млрд рублей (из них 10,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,41 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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