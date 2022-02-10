Потенциал роста цены акций РусАла на горизонте года составляет 47% - Инвестбанк Синара

Потенциал роста цены акций "РусАла" на горизонте 12 месяцев составляет 47%, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"РусАл" опубликовал нейтрально-положительные операционные результаты за 4К21, отмечает аналитик Дмитрий Смолин. Продажи алюминия в 4К21 выросли на 8% к/к, до 989 тыс. т (частично в связи с низкой базой 3К21). Объем производства алюминия вырос на 1% к/к, до 953 тыс. т.

"Важно отметить, что на глобальном рынке был зафиксирован дефицит в 2021г в размере 1,2 млн т против избытка в 1,9 млн т, наблюдавшегося в 2020г. Ожидаем, что дефицит на глобальном рынке в этом году может достичь около 1,5-2 млн т. С начала года цены на алюминий демонстрируют наилучшую динамику по сравнению с другими металлами: текущая спотовая цена составляет ~$3300/т на фоне дефицита на рынке и сокращения производства в Китае и Европе, и ценовое ралли может продолжиться в 1П22. Наша справедливая цена на 12 месяцев - 116 руб. за акцию, что предполагает существенный рост в 47%. Наша оценка основана на средней цене на алюминий в 2022г на уровне $2900/т", - пишет Смолин.

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