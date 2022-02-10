Долгосрочные перспективы цены акций Walt Disney умеренно позитивны - BCS Express

Долгосрочные перспективы цены акций Walt Disney Co. остаются умеренно позитивными, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Walt Disney опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 финансового года - они оказались выше консенсус-прогнозов; растут оба основных сегмента бизнеса; компания не дала прогнозов на следующий квартал; долгосрочная перспектива остается умерено позитивной, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - В прошлом году мы говорили, что восстановление сегмента тематических парков станет основным драйвером роста. Поскольку ожидания не были исполнены в полной мере, этот драйвер остается и в текущем году. Стриминговый сервис продолжает расти, что будет поддерживать результаты компании, особенно когда выйдет на стабильную прибыль. Долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными. Текущие уровни можно назвать привлекательными, но стоит дождаться коррекции для входа в длинную позицию. На короткой дистанции акции подходят для спекуляций".

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