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10 февраля 2022 года 10:47
"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для бумаг ФосАгро
"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам за 4К21 в размере 50,5 млрд руб., что транслируется в 390 руб. на акцию (или 130 руб./GDR). Рекомендованные дивиденды соответствуют доходности 6,7%, и рынок позитивно отреагировал на новость - акции "ФосАгро" закрылись ростом на 4,2%. С учетом промежуточных выплат доходность за 2021г может составить 15,3%. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "ФосАгро", которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4,1x против своего 5-летнего среднего 6,3x", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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