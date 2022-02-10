Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 9,35-9,45% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 9,35-9,45% годовых в течение торговой сессии в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Вышедшие в среду данные Росстата по инфляции за январь на уровне 8,7% г/г и первую неделю февраля на уровне 8,8% г/г, по нашим оценкам, в четверг окажут нейтральное влияние на рынок ОФЗ. Более важной будет статистика из США (данные по инфляции и число обращений за пособием по безработицу), которая будет влиять на ожидания по ставкам на глобальном рынке облигаций. Кроме того, перед решением ЦБР по ставке в эту пятницу инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию. Ждем в четверг боковой динамики на рынке и сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 9,35-9,45% годовых", - указывает эксперт в комментарии ПСБ.

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