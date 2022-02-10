Рубль будет торговаться в диапазоне 74,4-76 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,4-76 руб./$1 и на уровне 85-87 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в среду дополнительно вырос в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,74 руб. (-0,29 руб.), курс евро - 85,31 руб. (-0,49 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга снижается на 0,14% и составляет $91,42 за баррель. По-прежнему уверенной поддержкой для рубля остается снижение геополитического риска. На открытии торгов в четверг российский рубль движется смешанно в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 74,4-76,0 руб. в паре с долларом и на уровне 85-87 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.