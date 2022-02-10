Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты, макростатистика в России и США, отчёт ОПЕК:

- "ФосАгро" опубликует результаты за 2021 год по МСФО, "Норникель" - за второе полугодие 2021 года по МСФО, "Интер РАО" - финансовые результаты по РСБУ и операционные показатели за 2021 год;

- В России будут опубликованы данные по уровню золотовалютных резервов ЦБ;

- В США выходят январские данные по инфляции, исполнению бюджета, средней почасовой оплате труда, числу первичных обращений за пособием по безработице;

- Ожидается ежемесячный отчёт ОПЕК по рынку нефти.

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