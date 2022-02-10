Возможен переход индекса Мосбиржи к консолидации в диапазоне 3600-3650п в четверг - ПСБ

Возможен переход индекса Мосбиржи к консолидации в диапазоне 3600-3650 пунктов на торгах в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ухудшившийся в четверг внешний фон может негативно сказаться на настроениях на рынке. Мы опасаемся частичной фиксации прибыли в "фишках" после бурного роста предыдущего дня с переходом индекса Мосбиржи к консолидации в диапазоне 3600-3650 пунктов", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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